Подключи Mega iTV и получи месяц бесплатного просмотра!

Спешите подключить услугу Mega iTV до 1 декабря 2017 года и успейте получить 30 дней бесплатного просмотра! Все больше абонентов подключаются к новой услуге - Mega iTV. Оцените и вы возможность просмотра цифрового телевидения через мобильное приложение.

Абонентам предоставляются 70 рейтинговых каналов для любого вкуса и возраста. Можно быть уверенным, что Mega iTV привлечет внимание всей вашей семьи! Благодаря услуге от MegaCom можно смотреть интересные мультфильмы, популярные сериалы, увлекательные документальные фильмы, лучшие блокбастеры и следить за новостями.

Чтобы подключиться к Mega iTV нужно всего несколько шагов:

наберите команду *710*1#; установите на своем устройстве на базе Android или iOS приложение Mega iTV, скачав из Google PlayMarket или AppStore; запустив приложение, введите номер телефона в формате 055Ахххххх и пароль, полученный по SMS; нажмите на созданный аккаунт (номер вашего мобильного телефона) и наслаждайтесь просмотром!

Видео - инструкцию по подключению к услуге вы можете посмотреть на официальной странице компании в Facebook.

По завершении пробного периода абонентская плата за использование услуги составит 5 сомов в сутки. Во время просмотра Mega iTV интернет-трафик не тарифицируется. Услуга доступна для подключения на тарифных планах "Элдик" и "Элдик Интернет".

Трансляция телеканалов в рамках услуги осуществляется компанией "Акнет".

Подробная информация о Mega iTV на сайте MegaCom.

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