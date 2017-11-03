Подключи Mega iTV и получи месяц бесплатного просмотра!

Спешите подключить услугу Mega iTV до 1 декабря 2017 года и успейте получить 30 дней бесплатного просмотра! Все больше абонентов подключаются к новой услуге - Mega iTV. Оцените и вы возможность просмотра цифрового телевидения через мобильное приложение.
Абонентам предоставляются 70 рейтинговых каналов для любого вкуса и возраста. Можно быть уверенным, что Mega iTV привлечет внимание всей вашей семьи! Благодаря услуге от MegaCom можно смотреть интересные мультфильмы, популярные сериалы, увлекательные документальные фильмы, лучшие блокбастеры и следить за новостями.
Чтобы подключиться к Mega iTV нужно всего несколько шагов:
Видео - инструкцию по подключению к услуге вы можете посмотреть на официальной странице компании в Facebook.
По завершении пробного периода абонентская плата за использование услуги составит 5 сомов в сутки. Во время просмотра Mega iTV интернет-трафик не тарифицируется. Услуга доступна для подключения на тарифных планах "Элдик" и "Элдик Интернет".
Трансляция телеканалов в рамках услуги осуществляется компанией "Акнет".
Подробная информация о Mega iTV на сайте MegaCom.
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