Кыргызстан готов перенять опыт Беларуси по внедрению цифровых технологий

Сапар Исаков 2 ноября в городе Ташкенте (Узбекистан) встретился с премьер-министром Республики Беларусь Андреем Кобяковым.

Встреча состоялась в рамках очередного совета глав правительств Стран Независимых Государств. Сапар Исаков и Андрей Кобяков обсудили нынешнее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.

Премьер-министр КР отметил, что Кыргызстан придает важное значение дальнейшему развитию взаимоотношений с Беларусью по всему спектру вопросов на основе взаимовыгодного сотрудничества.

"Беларусь является одной из передовых стран по внедрению цифровых технологий. Мы в Кыргызстане также внедряем масштабную программу цифровизации "Таза Ком", в которой заложена концепция электронной экономики и безопасности", - сказал глава правительства КР.

Сапар Исаков добавил, что представители государственных органов в июле 2017 года посетили г. Минск для изучения внедрения электронной системы фискализации налоговых процедур, системы маркировки товаров, электронных счетов-фактур. В связи с этим премьер-министр КР отметил необходимость дальнейшего обмена опытом по продвижению цифровой экономики.

Андрей Кобяков отметил, что благодаря усилиям и слаженной работе государственных органов двух стран потенциал сотрудничества растет, однако он подчеркнул, что в основе двустороннего сотрудничества есть место не только увеличению товарооборота, но и развитию взаимодействия в инвестиционной сфере.

Торговый оборот между странами за январь - июль 2017 года составил 22,7 миллиона долларов, что, по мнению обеих сторон, недостаточно отвечает имеющемуся потенциалу.

Далее стороны обсудили возможности увеличения сборочных производств тракторов и сервисных центров по обслуживанию сельскохозяйственной техники в Кыргызстане, создания совместных предприятий, а также активизации контактов между кыргызскими и белорусскими предпринимателями.

В завершение встречи главы правительств двух стран выразили готовность продолжать активное сотрудничество в научно-технической и образовательной сферах.