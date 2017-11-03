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Отбор чемпионата Азии в Бишкеке: Кыргызстан проиграл Оману, ОАЭ в лидерах

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Гулиза Авазова

Молодежная сборная Кыргызстана U-19 (до 19 лет) проиграла Оману на отборочном турнире чемпионата Азии. Отметим, матчи отборочного турнира проходят на стадионе имени Долена Омурзакова в Бишкеке.

Свою вторую игру сборная Кыргызстана провела с Оманом. Первый тайм получился безголевым, и на перерыв команды ушли с нулевым счетом.

С началом второго тайма гости активизировались и Сауд Али аль-Хасби вывел сборную Омана вперед - 1:0.

Партнер по команде Аршад Саид аль-Алави через некоторое время удвоил счет, а за 8 минут до окончания основного времени матча оманцы установили окончательный итог игры - 3:0.

Этот день также для сборной Непала был нерадостным, она уступила со счетом 0:4 Бахрейну.

Напомним, первую игру Кыргызстан одолел Непал со счетом 2:0, а Оман крупным счетом уступил ОАЭ (1:5). Таким образом, по дополнительным показателям в лидерах ОАЭ, затем идут Оман и Бахрейн, на четвертом месте Кыргызстан и в аутсайдерах Непал.

Отметим, в отборе участвует 41 сборная, поделенная на 7 групп. Кыргызстану доверили провести отборочный турнир группы "А", где играют помимо хозяев сборные Бахрейна, ОАЭ, Омана и Непала. Отборочный турнир в Бишкеке продлится до 8 октября.

Свой следующий матч Кыргызстан проведет с Бахрейном, а ОАЭ сыграет с Непалом.

URL: http://www.vb.kg/369106
Теги:
турнир, футбол
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