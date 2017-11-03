Погода
$ 69.09 - 69.31
€ 80.07 - 80.85

В Бишкеке сгорел жилой дом. Жертв и пострадавших нет (видео)

402  0
Глеб Куренев

Минувшей ночью в столице сгорел жилой дом. Об этом "ВБ" сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

Сообщение о пожаре поступило примерно в 1.15. На место для борьбы с огнем выдвинулись 5 пожарных расчетов. Локализовать очаг возгорания удалось в 2.36, после этого борцы с огнем почти до утра занимались ликвидацией небольших источников огня.

Также к месту ЧП прибыли сотрудники службы спасения для обыска и разбора завалов. Жертв и пострадавших нет. В настоящий момент выясняется причина возгорания. По предварительным данным, сгорело более 1000 квадратных метров.

URL: http://www.vb.kg/369107
Теги:
МЧС, пожар
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  