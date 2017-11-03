В Бишкеке сгорел жилой дом. Жертв и пострадавших нет (видео)

Минувшей ночью в столице сгорел жилой дом. Об этом "ВБ" сообщили в Министерстве чрезвычайных ситуаций.

Сообщение о пожаре поступило примерно в 1.15. На место для борьбы с огнем выдвинулись 5 пожарных расчетов. Локализовать очаг возгорания удалось в 2.36, после этого борцы с огнем почти до утра занимались ликвидацией небольших источников огня.

Также к месту ЧП прибыли сотрудники службы спасения для обыска и разбора завалов. Жертв и пострадавших нет. В настоящий момент выясняется причина возгорания. По предварительным данным, сгорело более 1000 квадратных метров.