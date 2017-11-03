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ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке

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Террористическая группировка "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт в Нью-Йорке. Об этом информирует AFP.

Напомним, вечером 31 октября мужчина за рулём арендованного грузовика проехал более 15 кварталов по Манхэттену, тараня группы велосипедистов и пешеходов. Власти США назвали это терактом. По последним данным, погибли восемь человек, 10 пострадали. В совершении теракта и содействии подозревают двух выходцев из Узбекистана.

URL: http://www.vb.kg/369109
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