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Объявлен полный актёрский состав ремейка "Короля Льва"

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Объявлен полный актёрский состав ремейка "Короля Льва". Об этом сообщают американские СМИ.

Студия Disney объявила полный актёрский состав ремейка фильма "Король Лев". Среди исполнителей певица Бейонсе, актёр и музыкант Дональд Гловер, комик Джон Оливер, а также актёры Чиветель Эджиофор и Сет Роген.

Отмечается, что режиссёром картины станет Джон Фавро, который ранее снял другой ремейк компании Disne" - "Книгу джунглей".

Анимационный фильм "Король Лев" вышел в 1994 году. Он получил три "Золотых глобуса" и два "Оскара".

URL: http://www.vb.kg/369110
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