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Экс-участник "Элеса" Аидин Джумалиев скончался после длительной болезни

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Айдана Абдуваитова

Музыкант Аидин Джумалиев, экс-участник группы "Элес", скончался после продолжительной болезни. Об этом сообщила телеведущая Ассоль Молдокматова на своей странице в Facebook.

"Аидина не стало... Его трогательное письмо напомнит современникам, как нужно ценить жизнь... Искренне благодарю всех, кто принимал участие в сборе средств на лечение музыканта. Мы боролись до последнего..." - написала Молдокматова.

Напомним, у Аидина Джумалиева была обнаружена карцинома печени. Несколько месяцев он находился в онкологической клинике в Турции.

Ему должны были провести цикл лучевой радиотерапии, химиотерапии и операции. Для лечения музыканта его близкие и коллеги проводили благотворительную акцию и смогли собрать необходимые $25 тысяч.

В эти дни Джумалиев написал открытое письмо соотечественникам, в котором просил помочь их по возможности. Он писал, что полон решимости победить болезнь и продолжить свое творчество.

"Я предан творчеству все эти годы. Никогда не обманывал, жил по совести, ценил дружбу и не предавал. Ни друзей, ни творчество. Воспоминания обо всех восхитительных моментах, которые я пережил, переполняют меня, и я глубоко благодарен Богу за то, что наслаждался ими так долго", - написал он.

Редакция "ВБ" выражает соболезнования родным и близким музыканта.

URL: http://www.vb.kg/369111
Теги:
благотворительность, онкология, соотечественники, шоу-бизнес
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