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Дело Малики Ноотиевой. Нужен переводчик для выступления на суде в Анталье

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Айдана Абдуваитова

Сегодня, 3 ноября, в Анталье продолжится суд по делу об избиении гражданки КР Малики Ноотиевой. Об этом "ВБ" сообщил волонтер, помогающий девушке.

По его словам, в настоящее время девушке помогает только общественная организация. Но дело затрудняется из-за того, что девушке нужен переводчик для полноценного выступления на суде.

"Она, забытая всеми, кроме одной общественной организации в Турции, ждёт суда. В ожидании суда ей не разрешают выехать в КР. Жильё ей предоставляют добрые люди. Нет никакой помощи со стороны консульства КР. Ей в суде нужен переводчик с кыргызского на турецкий. Его ее семья не может найти. Преступники могут уйти от более сурового наказания, которое им могут вынести, если не будет переводчика", - сообщил волонтер.

Напомним, девушка приехала в Анталью в середине ноября 2016 года, чтобы работать официанткой. Но вместо обещанной работы девушку пытались заставить заниматься проституцией. В декабре после отказа ее сильно избили и выбросили на шоссе. Девушку без сознания доставили в больницу "Акдениз". Тогда при ней не было документов, врачи не могли установить ее личность и связаться с ее знакомыми.

Кыргызстанцы в Турции в соцсетях распространили ее фото, после чего девушку смогли опознать. Ею оказалась гражданка КР Малика Ноотиева. Первую неделю она находилась в коме, но после некоторого улучшения пережила инсульт. Врачи сделали три сложные операции на голове и восстановили поврежденные участки черепа искусственной костью, через несколько месяцев девушка пошла на поправку. Местные волонтеры собирали средства для помощи девушке.

В отношении избивших ее мужчин были возбуждены уголовные дела за организацию и принуждение к проституции и покушение на жизнь. Им грозит лишение свободы на 30 лет. Подозреваемой в пособничестве преступления является ее подруга. Ее объявили в международный поиск по линии Интерпола.

URL: http://www.vb.kg/369112
Теги:
соотечественники, Турция
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