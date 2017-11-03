ГНС о доходах страны: План выполнен, но не так, как бы хотелось

За 9 месяцев от ГНС в государственный бюджет поступило 52 млрд 37 млн сомов. Об этом сегодня, 3 ноября, стало известно в ходе коллегии ведомства по итогам работы ведомства.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений увеличился на 9,1%, то есть на 4 млрд 345 млн сомов.

При этом без учета поступлений по налогу с продаж, по которому были предоставлены освобождения, сбор налогов увеличился на 6 млрд 283 млн сомов, то есть на 14,7 процента.

"План прогнозов доведен на 100 процентов со значительным темпом роста по сравнению с прошлым годом. Говоря о проблемах налогового администрирования, можно отметить, что определенных проблем, связанных с администрированием отдельных источников доходной части нет. В частности, мы не выполнили доведенный план прогноза на прибыль, несмотря на то, что мы собрали на 19 процентов больше, чем в прошлом году. Тем не менее нам не удалось достичь установленных прогнозов показателей. Это связано с тем, что изначально запланированный план прогноза по данному источнику был очень амбициозным. Были причины, связанные с тем, что отдельные компании уменьшили налог на прибыль либо были и остаются убыточными", - сказал председатель ГНС Октябрь Абдыкаимов.