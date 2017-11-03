Погода
$ 69.10 - 69.39
€ 80.07 - 81.38

ГНС о доходах страны: План выполнен, но не так, как бы хотелось

185  0
Родион Решетов

За 9 месяцев от ГНС в государственный бюджет поступило 52 млрд 37 млн сомов. Об этом сегодня, 3 ноября, стало известно в ходе коллегии ведомства по итогам работы ведомства.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем поступлений увеличился на 9,1%, то есть на 4 млрд 345 млн сомов.

При этом без учета поступлений по налогу с продаж, по которому были предоставлены освобождения, сбор налогов увеличился на 6 млрд 283 млн сомов, то есть на 14,7 процента.

"План прогнозов доведен на 100 процентов со значительным темпом роста по сравнению с прошлым годом. Говоря о проблемах налогового администрирования, можно отметить, что определенных проблем, связанных с администрированием отдельных источников доходной части нет. В частности, мы не выполнили доведенный план прогноза на прибыль, несмотря на то, что мы собрали на 19 процентов больше, чем в прошлом году. Тем не менее нам не удалось достичь установленных прогнозов показателей. Это связано с тем, что изначально запланированный план прогноза по данному источнику был очень амбициозным. Были причины, связанные с тем, что отдельные компании уменьшили налог на прибыль либо были и остаются убыточными", - сказал председатель ГНС Октябрь Абдыкаимов.

URL: http://www.vb.kg/369113
Теги:
ГНС, налоги
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  