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Митинг у посольства РК: активисты требуют открыть границу

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Алексей Тимаев

У посольства Казахстана в КР проходит митинг. На акцию собралось порядка 40 человек - это представители бизнес-сообщества, общественных организаций, герои апрельской революции.

На руках у митингующих плакаты под заголовками: "Кыргызы и казахи - братские народы", "Откройте границы".

Перед посольством выступил экс-омбудсмен Турсунбек Акун, который потребовал от властей Казахстана открыть границы до 5 ноября. Правозащитник заверил, что если этого не произойдет, то гражданские активисты буду вынуждены поставить вопрос перед Алмазбеком Атамбаевым и новоизбранным президентом КР Сооронбаем Жээнбековым о выходе Кыргызстана из состава ЕАЭС.

К митингующим вышли представители посольства, которые выслушали требования пикетчиков. Дипломаты пообещали донести их требования.

В настоящий момент митинг продолжается. За порядком следят около 10 сотрудников милиции.

URL: http://www.vb.kg/369114
Теги:
Казахстан, митинг, посольство, Бишкек
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