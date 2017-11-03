Реванш Сариева, или О чем забывает говорить бывший премьер

Странно звучат сетования Темира Сариева по ситуации на границе с Казахстаном. Подтекст понятен: неудачно финишировавший на выборах кандидат в президенты пытается как-то реабилитироваться. Может, даже хочет упрекнуть избирателя, который обеспечил фиаско своим голосованием Сариеву на выборах. Мол, выбрали бы меня, все было бы в шоколаде, а теперь расхлебывайте.

Только вот стоит напомнить Сариеву некоторые факты. Он тоже должен чувствовать свою ответственность за данную ситуацию, если исходить из логики правительства Казахстана, так как у Сариева, как премьер-министра, были все возможности еще в 2015 году решить многие проблемы в рамках ЕАЭС. В том числе и по перемещению товаров, и по так называемому "серому импорту".

Больше занятый самолюбованием, напоминающий комплекс Наполеона Бонапарта, Сариев так и не смог реализовать потенциал, который нес в себе преференции Кыргызстану при вступлении в ЕАЭС. В итоге Сариев оставил экономику страны в минусе, что потом пришлось исправлять экс-премьеру Сооронбаю Жээнбекову. А вступление в ЕАЭС Сариев просто использовал для пиара. Ему и в бытность министром экономики, а потом премьер–министром знающие люди говорили: работать надо, а не пиариться.

Между тем было потеряно время, не были нормально разработаны техрегламенты, не запущены лаборатории, до людей не была доведена объективная информация о правилах экономической деятельности уже в составе ЕАЭС. Все это потом пришлось в форсированном режиме наверстывать Жээнбекову, ныне избранному президенту страны.

А теперь Сариев, как будто свалившись с Луны, с каким-то трагическим пафосом говорить о том, что сейчас все плохо, а впереди еще будет страшнее. Кстати, при Сариеве, когда он был премьером, был самый высокий уровень расхождения данных таможни Китая и Кыргызстана по импорту товаров. И об этом говорят цифры, которые приводил премьер–министр Казахстана Сагинтаев.

Но Сариеву надо отыграться, наверное, хоть так взять реванш, с мрачным лицом выдавая устрашающие прогнозы. И ведь этот человек даже не пытается объективно оценить ситуацию, всю вину перекладывая на президента страны и правительство.

Нормальный, мыслящий человек смотрит в корень зла, а он находится в самом сердце Астаны, в Акорде, где ослепленный обидой патриарх давит на свое правительство и заставляет их принимать меры по пока частичной блокаде Кыргызстана.

Может, Сариеву это и не надо, может, его симпатии на стороне тех, кто засел в Астане, плетет злобные планы в отношении Кыргызстана.

Недаром же писали в СМИ о том, что Сариев во время предвыборной кампании несколько раз ездил в Казахстан, встречался с олигархом, членом ближнего круга Назарбаева Булатом Утемуратовым. Даже были аудиозаписи как подтверждение.

Некоторые политики, в том числе и Сариев, пытаются спекулировать на проблемах на границе с РК, пытаясь заработать политические очки для каких-то своих целей.

Но в нынешней ситуации, когда идет тяжелая работа правительства по урегулированию вопросов на границе, такое поведение трудно назвать адекватным и патриотичным. Так как неуместный пафос таких, как Сариев, просто дают повод старцу из Акорды укрепляться в своей правоте.