Погода
$ 69.09 - 69.31
€ 80.07 - 80.85

Реванш Сариева, или О чем забывает говорить бывший премьер

126  0
Кира Саввина

Странно звучат сетования Темира Сариева по ситуации на границе с Казахстаном. Подтекст понятен: неудачно финишировавший на выборах кандидат в президенты пытается как-то реабилитироваться. Может, даже хочет упрекнуть избирателя, который обеспечил фиаско своим голосованием Сариеву на выборах. Мол, выбрали бы меня, все было бы в шоколаде, а теперь расхлебывайте.

Только вот стоит напомнить Сариеву некоторые факты. Он тоже должен чувствовать свою ответственность за данную ситуацию, если исходить из логики правительства Казахстана, так как у Сариева, как премьер-министра, были все возможности еще в 2015 году решить многие проблемы в рамках ЕАЭС. В том числе и по перемещению товаров, и по так называемому "серому импорту".

Больше занятый самолюбованием, напоминающий комплекс Наполеона Бонапарта, Сариев так и не смог реализовать потенциал, который нес в себе преференции Кыргызстану при вступлении в ЕАЭС. В итоге Сариев оставил экономику страны в минусе, что потом пришлось исправлять экс-премьеру Сооронбаю Жээнбекову. А вступление в ЕАЭС Сариев просто использовал для пиара. Ему и в бытность министром экономики, а потом премьер–министром знающие люди говорили: работать надо, а не пиариться.

Между тем было потеряно время, не были нормально разработаны техрегламенты, не запущены лаборатории, до людей не была доведена объективная информация о правилах экономической деятельности уже в составе ЕАЭС. Все это потом пришлось в форсированном режиме наверстывать Жээнбекову, ныне избранному президенту страны.

А теперь Сариев, как будто свалившись с Луны, с каким-то трагическим пафосом говорить о том, что сейчас все плохо, а впереди еще будет страшнее. Кстати, при Сариеве, когда он был премьером, был самый высокий уровень расхождения данных таможни Китая и Кыргызстана по импорту товаров. И об этом говорят цифры, которые приводил премьер–министр Казахстана Сагинтаев.

Но Сариеву надо отыграться, наверное, хоть так взять реванш, с мрачным лицом выдавая устрашающие прогнозы. И ведь этот человек даже не пытается объективно оценить ситуацию, всю вину перекладывая на президента страны и правительство.

Нормальный, мыслящий человек смотрит в корень зла, а он находится в самом сердце Астаны, в Акорде, где ослепленный обидой патриарх давит на свое правительство и заставляет их принимать меры по пока частичной блокаде Кыргызстана.

Может, Сариеву это и не надо, может, его симпатии на стороне тех, кто засел в Астане, плетет злобные планы в отношении Кыргызстана.

Недаром же писали в СМИ о том, что Сариев во время предвыборной кампании несколько раз ездил в Казахстан, встречался с олигархом, членом ближнего круга Назарбаева Булатом Утемуратовым. Даже были аудиозаписи как подтверждение.

Некоторые политики, в том числе и Сариев, пытаются спекулировать на проблемах на границе с РК, пытаясь заработать политические очки для каких-то своих целей.

Но в нынешней ситуации, когда идет тяжелая работа правительства по урегулированию вопросов на границе, такое поведение трудно назвать адекватным и патриотичным. Так как неуместный пафос таких, как Сариев, просто дают повод старцу из Акорды укрепляться в своей правоте.

URL: http://www.vb.kg/369115
Теги:
выборы, Казахстан, Кыргызстан, Нурсултан Назарбаев, Темир Сариев
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  