Дрожь земли. Алайцы почувствовали колебания земной коры

Сегодня, 3 октября, в 7.29 по местному времени в Кыргызской Республике сейсмологические станции Института сейсмологии НАН КР зарегистрировали землетрясение силой в эпицентре 4 балла.

По предварительным данным, очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана, в горах Заалайского хребта, в 15 км к юго-востоку от села Бор-Дёбе, в 23 км к югу от села Кара-Киндик, в 30 км к юго-востоку от села Сары-Таш.

В населённых пунктах интенсивность колебания земной коры составила в селе Бор-Дёбе - 3,5 балла, в селах Сары-Таш, Кара-Киндик - около 3 баллов.

По данным МЧС, жертв и разрушений нет.