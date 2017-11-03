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Честными выборами Атамбаев запустил в регионе ЦА тектонические процессы

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Кирилл Степанюк

За более чем четверть века после развала Советского Союза государства Центральной Азия так и не смогли наладить между собой доверительные отношения и цивилизованное сотрудничество. Тон в регионе в разное время пытались задавать бессменные президенты Казахстана и Узбекистана.

Перетягивание одеяла между Исламом Каримовым и Нурсултаном Назарбаевым происходило с переменным успехом, но консолидировать соседние страны под какими-то общими идеями или экономическими проектами не получилось ни у кого. Плоды этой неразумной политики мы пожинаем сейчас на кыргызско-казахстанской границе. Безрассудство тех действий, которые предпринимает Астана, наглядно свидетельствует о том, что своими капризами политики, претендующие на лидерство в регионе, за считанные дни могут разрушить то, что создавалось десятилетиями. Центральноазиатский экономический союз был похоронен в начале двухтысячных годов, а теперь такая же участь может постигнуть и ЕАЭС, где, как выяснится сейчас, политические и экономические вопросы могут решаться с позиции силы и давления.

Наши северные соседи очень ревностно и нервно отнеслись к мирной передаче власти в Кыргызстане, а казахские олигархи и елбасы даже пытались вмешаться в ход избирательной кампании. Бишкек был вынужден реагировать на далеко не дружественные действия Астаны, что в конечном итоге и привело к пограничному противостоянию. Эксперты считают, что после введения экономической блокады в отношении Кыргызстана Казахстан и его бессменный руководитель уже не могут претендовать на роль регионального администратора или арбитра. Отношения между государствами Центральной Азии нуждаются в полном переосмыслении и переформатировании. Об этом на прошедшем недавно в Бишкеке круглом столе говорили представители экспертного сообщества.

"Мы возвращаемся в прошлое. Сейчас мы наблюдаем демонстрацию силы. К сожалению, центральноазиатские страны так и не сложились в региональную структуру, мы - географические соседи, и на этом общность наших интересов заканчивается. То, что происходит сейчас на границе, показывает недальновидность руководства Казахстана, и после этого вопрос о возможном лидерстве этой страны в регионе можно снимать, причем со всех точек зрения. Идти на откровенное давление по политическим причинам - большая ошибка. Сейчас мы столкнулись с тем, что механизмы ЕАЭС используются не по назначению", - отметил глава аналитического центра "Разумные решения" Эсен Усубалиев.

В то же время политологи отмечают, что мирной передачей власти и чистыми выборами создан не престо прецедент: добровольно покидая пост президента Кыргызстана, Алмазбек Атамбаев запустил тектонические процессы, которые будут иметь последствия для всего региона. А вот в каком русле будут происходить эти наметившиеся изменения, будет зависеть уже от политической воли и гибкости тех, кто неистово вцепился во власть и полагает, что ее можно удерживать пожизненно.

"Речь Атамбаева по поводу демократических ценностей в Казахстане нужно было воспринимать не как личное, а как сигнал к тому, что общество всегда требует неких реформ. Они бесповоротно должны идти в сторону демократии и соблюдения прав и свобод человека. Этот процесс должен идти беспрерывно. А если никаких, даже мягких преобразований не проводится, может сложиться революционная ситуация. Я не исключаю того, что у наших соседей будущей весной могут начаться в связи с этим проблемы. Чтобы события развивались в эволюционном ключе, их необходимо корректировать, а еще лучше - менять систему государственного управления", - рассказал в интервью "ВБ" политолог Бакыт Бакетаев.

Кыргызстан после того как сам пережил две революции создал в регионе прецедент по проведению честных и прозрачных выборов и показал пример того, как происходит мирная передача власти. Схожие процессы, по мнению экспертов, будут неизбежно развиваться и набирать обороты в других Центральноазиатских государствах. Атамбаев сделал большой шаг вперед и сконцентрировал на себе внимание населения соседних республик. Теперь и там многие задаются вопросом о возможности смены закостенелых элит, несменяемых десятки лет. И как раз-таки переформатирование институтов государственного управления в Казахстане, если оно будет направлено на развитие прагматичной и продуманной как внутренней, так и внешней политики, может быть ключом к выстраиванию принципиально и качественно новых союзнических отношений в Центральной Азии.

"Как в 1917 году призрак коммунизма бродил по Европе, так по Центральной Азии сейчас бродит признак демократии, прав и свобод человека. Наши соседи теперь будут вынуждены анализировать то, что происходит в Кыргызстане. Им придется серьезно подумать над тем, что, может быть, действительно нужно что-то менять в государственном управлении. Если в Казахстане не будут проведены хотя бы "мягкие" изменения в структуре власти, то весной там могут начаться выступления противников нереформаторского режима", - считает Бакетаев.

После блокировки кыргызско-казахстанской границы, которая стала препятствием в торговле на пространстве ЕАЭС, Бишкек ищет новые рынки сбыта для своей продукции. Наиболее активными темпами сейчас развивается сотрудничество с Ташкентом. Достигнуты договоренности об увеличении товарооборота как минимум в два раза. Кроме того, по мнению экспертов, если Евразийский Союз не сможет решить пограничную проблему, то Кыргызстан вправе скорректировать вектор внешнего сотрудничества в сторону Китая.

Астана всем своим видом показывает, что не будет решать политические разногласия с Бишкеком в конструктивном ключе и дипломатическими методами. Наоборот, накануне казахские министры припугнули нас тем, что могут еще усилить контроль для прохождения грузов на границе с Кыргызстаном. Вот в такие сложные экономические проблемы вылилось вмешательство политических деятелей и олигархов соседнего государства в первые в Центральной Азии свободные выборы президента.

URL: http://www.vb.kg/369118
Теги:
выборы, граница, Казахстан, президент, ЕАЭС, Кыргызстан, Нурсултан Назарбаев
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Комментарии
nur iza
03.11.2017, 14:44
Карма: -14
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 57
Минусов: 71
Комментариев: 78

ПрезидентКазахстана Назарбаев разрушает ЕАЭС,это надо признать честно. Автократ подходит к этому делу со свойственной ему методичностью и мстительностью, коварством и лицемерием.Вэтом и суть режима Назарбаева, когда личные чувства дряхлеющего автократа наносят вред стране, а тысячи людей,

которые работали в различных компаниях, нацеленных на рынок Кыргызстана, скоро будут отправлены в отпуска без содержания.Привыкший к тому, что никто в стране не может перечить, Елбасы не смог достойно, по-мужски, лично ответить Атамбаеву. Вместо этого он решил наказать народы Кыргызстана и Казахстана, что ставит

под вопрос сам статус Елбасы  Назарбаева, вся показная мудрость патриарха ушла в небытие. Перед народами

предстал колосс на глиняных ногах с мелкой душонкой.

0
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Жалоба модератору
Адилет Кадыров
03.11.2017, 15:07
Карма: -28
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 87
Минусов: 115
Комментариев: 202

Наша страна показала плохой пример по мнению Назарбаева его народу. Но ему все равно, он просто поубивает тысячи людей, если будут волнения. Он так уже делал и сделает еще раз. Он по самое не могу завязан с олигархами, а те ему платят по 50% каждый, он заложник олигархии своей! 

-1
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Жалоба модератору
сули мули
03.11.2017, 17:50
Карма: -31
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 131
Минусов: 162
Комментариев: 205

Вот объясните мне пожалуйста! Почему атамбаеву будучи кандидатом в президенты в 2011 году можно встречаться с путиным, а бабанову с назарбаевым нельзя!? Почему?

+2
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Жалоба модератору
элмир мырзагельдиев
03.11.2017, 21:35
Карма: +4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 4
Минусов: 0
Комментариев: 4

сули мули

Вот объясните мне пожалуйста! Почему атамбаеву будучи кандидатом в президенты в 2011 году можно встречаться с путиным, а бабанову с назарбаевым нельзя!? Почему?

Назарбаев не Путин вот и все

+1
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Жалоба модератору
Все Сможем
03.11.2017, 21:40
Карма: +92
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 123
Минусов: 31
Комментариев: 138

элмир мырзагельдиев

сули мули

Вот объясните мне пожалуйста! Почему атамбаеву будучи кандидатом в президенты в 2011 году можно встречаться с путиным, а бабанову с назарбаевым нельзя!? Почему?

Назарбаев не Путин вот и все

Назарбаев и Путин закадычные друзья

А наших попрошаек не будут терпеть

Вот и АША не рассчитал клянчая и шантажирует ещё выходом с ЕАС

И восстаниями

За восстание уже плотили при Ленине

0
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Жалоба модератору
Все Сможем
03.11.2017, 21:48
Карма: +92
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 123
Минусов: 31
Комментариев: 138

Все забыли ролики про камбарату где разваровали 32ляма$ которые нужно теперь отдать вот АША и завёл эту конетель

0
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Жалоба модератору
Serik 222
03.11.2017, 22:52
Карма: -1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 22
Минусов: 23
Комментариев: 29

Кыргызы очнитесь уже. Во первых Кыргызстан никогда не был демократичной страной, во вторых Атамбаев никогда не был демократом. В третьих Атамбаев учавствовал во всех бунтах против признанной власти,что в первую революцию , что во вторую. И кто здесь демократ? Вы уже задрали с плохим примером для Казахстана и для Назарбаева... да всем наср******ть на вашего алкаша ,бабанова и всех остальных. Маленькая нищая Киргизия никогда не была и не будет угрозой для ЦА и тем более для Казахстана. 

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Жалоба модератору
Karina Karimova
03.11.2017, 23:23
Карма: -8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 9
Минусов: 17
Комментариев: 24

Serik 222

Кыргызы очнитесь уже. Во первых Кыргызстан никогда не был демократичной страной, во вторых Атамбаев никогда не был демократом. В третьих Атамбаев учавствовал во всех бунтах против признанной власти,что в первую революцию , что во вторую. И кто здесь демократ? Вы уже задрали с плохим примером для Казахстана и для Назарбаева... да всем наср******ть на вашего алкаша ,бабанова и всех остальных. Маленькая нищая Киргизия никогда не была и не будет угрозой для ЦА и тем более для Казахстана. 

Ну тебя бомбануло. Новый тролль появился в интернет пространстве.

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Дильшат Асанов
03.11.2017, 23:38
Карма: 0
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Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 1

Serik 222

Кыргызы очнитесь уже. Во первых Кыргызстан никогда не был демократичной страной, во вторых Атамбаев никогда не был демократом. В третьих Атамбаев учавствовал во всех бунтах против признанной власти,что в первую революцию , что во вторую. И кто здесь демократ? Вы уже задрали с плохим примером для Казахстана и для Назарбаева... да всем наср******ть на вашего алкаша ,бабанова и всех остальных. Маленькая нищая Киргизия никогда не была и не будет угрозой для ЦА и тем более для Казахстана. 

вот это точно! Все винят Бабанова а то что наш старый алкаш за базаром не следил незамечают

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