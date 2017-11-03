ГНС рассказала о влиянии ситуации на границе с РК на налоговые поступления

Установление фискального контроля на границе Кыргызстана с Казахстаном отрицательно сказалось на ввозимые на территорию нашей страны товары. И это может привести к рискам снижения поступления налогов по импорту. Об этом сегодня, 3 ноябре, в ходе заседания коллегии заявил председатель налоговой службы Октябрь Абдыкаимов.

Он отметил, что данная ситуация может отрицательно сказаться на поступление налога на добавленную стоимость по импортируемым товарам из стран ЕАЭС, что в последующем повлияет на доход страны.

"Последние события на границе, которые связаны с ужесточением и установлением контроля, отрицательно сказываются на ввозимые в Кыргызскую Республику товары. И это тоже может повлиять на снижение поступления налогов по импорту", - сказал председатель ГНС при ПКР Октябрь Абдыкаимов.

Напомним, что Казахстан ввел ограничения для грузоперевозок из Кыргызстана 10 октября. На негативные последствия ограничения для кыргызского бизнеса жаловались и местные предприниматели. Между тем Казахстан ввел запрет на ввоз молочной продукции пяти предприятий.

По итогам переговоров 18 октября в Астане барьеры были частично сняты, хотя ограничения на грузоперевозки все же остались.