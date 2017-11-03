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ГНС рассказала о влиянии ситуации на границе с РК на налоговые поступления

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Родион Решетов

Установление фискального контроля на границе Кыргызстана с Казахстаном отрицательно сказалось на ввозимые на территорию нашей страны товары. И это может привести к рискам снижения поступления налогов по импорту. Об этом сегодня, 3 ноябре, в ходе заседания коллегии заявил председатель налоговой службы Октябрь Абдыкаимов.

Он отметил, что данная ситуация может отрицательно сказаться на поступление налога на добавленную стоимость по импортируемым товарам из стран ЕАЭС, что в последующем повлияет на доход страны.

"Последние события на границе, которые связаны с ужесточением и установлением контроля, отрицательно сказываются на ввозимые в Кыргызскую Республику товары. И это тоже может повлиять на снижение поступления налогов по импорту", - сказал председатель ГНС при ПКР Октябрь Абдыкаимов.

Напомним, что Казахстан ввел ограничения для грузоперевозок из Кыргызстана 10 октября. На негативные последствия ограничения для кыргызского бизнеса жаловались и местные предприниматели. Между тем Казахстан ввел запрет на ввоз молочной продукции пяти предприятий.

По итогам переговоров 18 октября в Астане барьеры были частично сняты, хотя ограничения на грузоперевозки все же остались.

URL: http://www.vb.kg/369120
Теги:
бюджет, граница, Казахстан, налоги, импорт, Кыргызстан, ГНС
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Комментарии
nur iza
03.11.2017, 14:52
Карма: -14
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Плюсов: 57
Минусов: 71
Комментариев: 78

Назарбаевпотерял адекватность давно. Он думает,

что Казахстан многократно сильнее как

экономически, так и в военном отношении,

поэтому он может себе позволить, что

угодно. На самом деле, он может попасть

в такую же ситуацию с точностью до

наоборот с Путиным. Назарбаев создает

опасный прецедент в СНГ. Это может

обернуться бумерангом.

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Дениза Токоева
03.11.2017, 16:12
Карма: -38
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 92
Минусов: 130
Комментариев: 202

У налоговиков всегда есть отмазки...

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