В 6-м микрорайоне девушка выпала из окна четвертого этажа

В 6-м микрорайоне Бишкека из окна четвертого этажа выпала девушка. Об этом сегодня, 3 ноября, "ВБ" подтвердили на Станции скорой помощи.

Уточняется, что пострадавшей 22 года. В настоящий момент она госпитализирована в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии.

"Инцидент произошел вчера утром, в 5.45. На место выезжала реанимационная бригада. У пациентки диагностировали ушиб внутренних органов, сотрясение головного мозга и другие травмы. Обстоятельства произошедшего нам неизвестны", - проинформировали в скорой.

В свою очередь в ГУВД столицы сообщили, что, по предварительным данным, девушка выпала из окна по неосторожности.

"Вчера в пять утра она выпала из окна по неосторожности. По предварительным данным, девушка не заметила открытое окно и облокотилась на подоконник. В тяжелом состоянии ее госпитализировали. На данный момент проводится расследование, выясняются точные причины произошедшего", - пояснили в ведомстве.