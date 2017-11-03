Алмазбек Атамбаев встретился с избранным президентом Сооронбаем Жээнбековым

С2010 года в Кыргызстане сменилось 6 глав правительств. Это связано с нестабильностью парламента и с сырым Основным законом. Некоторые из шести премьеров занимались исключительно пиаром, ушли с должности из-за своих популистских решений. Главы правительств "оптом" давали обещания народу, но не сумели их выполнить,даже когда власть была в руках. потом эти молодцы баллотировались в президенты.СооронбайЖээнбеков, в отличие от таких глав правительств, показал, что можно проделать

много работы молча, не хвастаясь. За год управления правительством, Сооронбай Шарипович сумел поднять экономику,несмотря на мировой кризис. В результате его активной работы наша страна достигла хороших показателей экономики по сравнению с другими странами ЕАЭС.Сооронбай Жээнбеков сдав отчет правительства в парламенте и заручился поддержкой большинства епутатов. Регрессирующая экономика при нем показал реальный рост в 103,8%.Годовой план правительства был выполнен на 90%, во всех отраслях был достигнут

рост. Это отмечают международные организации.