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Алмазбек Атамбаев встретился с избранным президентом Сооронбаем Жээнбековым

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Алмазбек Атамбаев сегодня, 3 ноября, встретился с избранным президентом КР Сооронбаем Жээнбековым. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата главы государства.

Алмазбек Атамбаев поздравил Сооронбая Жээнбекова с избранием на главный пост республики.

Глава государства подчеркнул, что итоги состоявшихся президентских выборов, которые прошли открыто и демократично, свидетельствуют о высоком доверии кыргызстанцев к Сооронбаю Жээнбекову и их больших ожиданиях от нового президента страны.

Алмазбек Атамбаев и Сооронбай Жээнбеков обсудили актуальные вопросы внутренней и внешней политики страны.

URL: http://www.vb.kg/369122
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
nur iza
03.11.2017, 14:32
Карма: -14
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 57
Минусов: 71
Комментариев: 78

С2010 года в Кыргызстане сменилось 6 глав правительств. Это связано с нестабильностью парламента и с сырым Основным законом. Некоторые из шести премьеров занимались исключительно пиаром, ушли с должности из-за своих популистских решений. Главы правительств  "оптом" давали обещания народу, но не сумели их выполнить,даже когда власть была в руках. потом эти молодцы баллотировались  в президенты.СооронбайЖээнбеков, в отличие от таких глав правительств, показал, что можно проделать

много работы молча, не хвастаясь. За год управления правительством, Сооронбай Шарипович сумел поднять экономику,несмотря на мировой кризис. В результате его активной работы наша страна достигла хороших показателей экономики по сравнению с другими странами ЕАЭС.Сооронбай Жээнбеков сдав отчет правительства в парламенте и заручился поддержкой большинства епутатов. Регрессирующая экономика при нем показал реальный рост в 103,8%.Годовой план правительства был выполнен на 90%, во всех отраслях был достигнут

рост. Это отмечают международные организации.

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Медер Айбекович
03.11.2017, 15:10
Карма: -19
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 91
Минусов: 110
Комментариев: 200

Выборы прошли, новый президент есть. Выявлены крысы среди политиков и других лиц, есть над чем работать, весна тем более скоро для Юга Казахстана. Думаю все будет хорошо, а тех кто будет устраивать митинги и беспорядки, то их надо жестоко наказывать, вплоть до пожизненного, они и сами понимают на что идут! 

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