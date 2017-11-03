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В КР разрабатывают Нацстратегию по достижению гендерного равенства

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ВБ

В Кыргызстане начали разрабатывать Национальную стратегию по достижению гендерного равенства в Кыргызской Республике на 2018-2020 годы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства труда и социального развития.

Для разработки проекта Национального плана действий по достижению гендерного равенства Министерство труда и социального развития создало межведомственную рабочую группу.

Так, 31 октября в Министерстве труда и социального развития состоялась первая консультативная встреча межведомственной рабочей группы и рабочий семинар для членов межведомственной рабочей группы по направлению "Искоренение гендерной дискриминации и расширение доступа к правосудию".

Члены межведомственной рабочей группы также согласовали план работы по разработке НПД на 2018-2020 годы и обсудили степени реализации задач и мероприятий НПД на 2015-2017 годы.

По итогам рабочего семинара члены межведомственной рабочей группы будут проводить анализ выполнения Национального плана действий по достижению гендерного равенства в Кыргызской Республике на 2015-2017 годы.

Справка МТСР:

В межведомственную рабочую группу входят ответственные исполнители Отдела по гендерным вопросам Министерства труда и социального развития, международных организаций, гендерные эксперты и консультанты. Из представителей Министерств и ведомств значатся представители Генеральной прокуратуры, МВД, Верховного суда, аппарата омбудсмена, МИД, Министерства экономики, Министерства финансов, Минкультуры, Минздрава, ГАМСУМО и Нацстаткома.

URL: http://www.vb.kg/369123
Теги:
гендер, Министерство труда и соцразвития
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