Порнозвезда Елена Беркова будет баллотироваться в президенты России

Известная российская порноактриса Елена Беркова решила принять участие в президентских выборах в 2018 году. Об этом сообщает портал Life.

Актриса из фильмов для взрослых надеется, что благодарные зрители отдадут ей свои голоса на выборах 2018 года.

Таким образом, Беркова стала четвёртой женщиной в России, заявившей о желании побороться за пост главы государства. Ранее было известно о трёх кандидатах среди представительниц слабого пола - Ксении Собчак, Кате Гордон и Анфисе Чеховой.

Порнодиву совсем не смущает тот факт, что согласно Конституции РФ баллотироваться в президенты можно только с 35 лет. Берковой же только 32 года.