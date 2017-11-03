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Порнозвезда Елена Беркова будет баллотироваться в президенты России

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Известная российская порноактриса Елена Беркова решила принять участие в президентских выборах в 2018 году. Об этом сообщает портал Life.

Актриса из фильмов для взрослых надеется, что благодарные зрители отдадут ей свои голоса на выборах 2018 года.

Таким образом, Беркова стала четвёртой женщиной в России, заявившей о желании побороться за пост главы государства. Ранее было известно о трёх кандидатах среди представительниц слабого пола - Ксении Собчак, Кате Гордон и Анфисе Чеховой.

Порнодиву совсем не смущает тот факт, что согласно Конституции РФ баллотироваться в президенты можно только с 35 лет. Берковой же только 32 года.

URL: http://www.vb.kg/369124
Теги:
Россия
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Комментарии
V.P. Time
03.11.2017, 13:16
Карма: +68
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 142
Минусов: 74
Комментариев: 381

Час от часу не легче.  Как России повезло, что ей всего  32 года! Весело живем, Россия!

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Дениза Токоева
03.11.2017, 16:12
Карма: -38
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 92
Минусов: 130
Комментариев: 202

Это что за новость? Мир сошел с ума? У нас больные, у них порноактеры.

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