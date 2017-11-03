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Казахстанская компания возобновит работу на месторождении Бозымчак

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Айдана Абдуваитова

Сегодня, 3 ноября, ГКПЭН принял решение о возобновлении действия лицензий на разработку карьера Бозымчак.

В ведомстве сообщили, что компания в короткий срок устранила все нарушения и оплатила штрафы.

Напомним, ранее, 1 ноября, ГКПЭН приостановил на три месяца действие лицензий на право пользования недрами карьера. Причиной послужили экологические нарушения, которые Госэкотехинспекция обнаружила в ходе внеплановой проверки незадолго до этого.

Месторождение разрабатывает казахстанская компания "Каз Минералз Бозымчак".

URL: http://www.vb.kg/369125
Теги:
Бозымчак, Казахстан
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Комментарии
Дениза Токоева
03.11.2017, 16:11
Карма: -38
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 92
Минусов: 130
Комментариев: 202

Какая-то каша с этим Бозумчаком...

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