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В Бишкеке водитель Passat, избежав столкновения с Toyota, врезался в столб

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Аида Джумашева

В Бишкеке водитель Volkswagen Passat, избежав ДТП с другой машиной, врезался в столб. Об этом сегодня, 3 ноября, "ВБ" сообщили в пресс-службе УПМ г. Бишкека.

Как уточняется, водитель двигался по улице Льва Толстого в западном направлении. "С его слов, на встречную полосу движения выехал другой автомобиль марки Tоyota. Чтобы избежать столкновения, водитель вывернул руль в другую сторону и врезался в столб. Водитель с двумя пассажирами госпитализирован. В настоящий момент ведется следствие. Уточняются причины ДТП", - сообщили в УПМ.

URL: http://www.vb.kg/369126
Теги:
ДТП, Патрульная милиция
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