Погода
$ 69.10 - 69.39
€ 80.07 - 81.38

Митинг в Таласе. И что вы хотите, или Чего митингующие недопонимают

4670  9
Кира Саввина

Как и планировали, сторонники Бабанова проводят митинг в Таласе. По сообщению СМИ, собралось несколько десятков человек, которые требуют извинений от президента Атамбаева и поднимают вопрос границы с Казахстаном, обвиняя в этом главу государства. Вот только СМИ, передав, что в Таласе собралось совсем не много народа, скоро будут выслушивать претензии со стороны от пиарщика Бабанова Кубанычбека Болотканова. Он в прошлый раз после митинга выразил недовольство, позвонив корреспонденту радио "Азаттык".

Об этом идет речь в аудиозаписи, которая появилась в интернете:

"К. Болотканов: - Алло, Альбина.

Альбина: - Да.

К. Болотканов: - Это я, твой Кубат байке. Болотканов.

Альбина: - Аа, здравствуйте, Кубат агай!

К. Болотканов: - Альбина, ты же в "Азаттыке" работаешь, да?

Альбина: - Да. В "Азаттыке".

К. Болотканов: - А почему тогда "Азаттык" сегодня передал: "пришли всего 100 человек" вот сюда?!

Альбина: - Вначале пришли 100 человек. Это было вначале, потом мы дали - пришли 300 человек.

К. Болотканов: Ну, ты согласись, там было не 300 человек. Там было более 1000 человек.

Альбина: - Нет, Кубат Болотканович. Кубат агай, там не достигало 1000 человек, было примерно 300 человек. Потом...

К. Болотканов: - "Азаттык", вы тоже стали, как КТР тогда, если так считаете.

Альбина: - Кубат агай, я тоже там ходила, и я умею считать! Кубат агай, я от начала до конца ходила. От начала до конца ходила!

К. Болотканов: - Ладно, Альбина, ладно, хорошо. Давай, хорошо!"

Примерно такой же разговор может состояться и по итогам сегодняшнего митинга. Требования митингующих тоже понятны. Но непонятно, почему Атамбаев должен извиняться. Он не называл всех таласцев потомками врагов Манаса, а так обозначил тех, кто пытается дестабилизировать ситуацию, поднять бучу путем манипуляции простыми людьми. Хотя по количеству митингующих очевидно, что большинство таласцев поняли президента страны. Да и надо заниматься нормальными, человеческими делами, впереди зима. Недосуг торчать на митинге, который больше используется как тактика защиты Бабанова, которому, видно, не очень уютно, учитывая некоторые темные делишки.

Странно звучат и обвинения Атамбаева в том, что он рассорил Кыргызстан с Казахстаном. Просто надо глубже копнуть, и тогда основным виновником ситуации будет Омурбек Бабанов вместе с его протеже президентом Назарбаевым.

Атамбаев как глава суверенного государства ответил Назарбаеву, указав ему на правила приличия, также ответил президенту Казахстана на его явно недружественные и издевательские слова об экономике Кыргызстана.

И почему должен извиняться Атамбаев перед Назарбаевым? За то, что Елбасы бесцеремонно хотел вмешаться в выборы президента Кыргызстана со своими олигархами?

И почему бы митингующим не задаться вопросом, отвечает ли нормам ЕАЭС, ВТО, куда входят и Кыргызстан, и Казахстан, создание преград для перевозки товаров на кыргызско–казахской границе? По всем нормам этих организаций не предусмотрено создание барьеров из-за личной обиды главы государства. А Астана только и делает, что каждый раз придумывает новые причины для продолжения частичной блокады Кыргызстана.

И почему митингующим не задаться вопросом, где же Бабанов, почему он молчит, когда сложилась такая ситуация на границе? Не он ли во время агитации хвалился тем, что может на раз-два решить проблемы с границами, особенно с Казахстаном. Почему бы ему не помочь стране, на деле показать свой патриотизм? Или Бабанов вел торг с избирателями: вы меня президентом выбираете, а я своего покровителя в Астане уговорю.

И почему немногочисленные сторонники Бабанова поднимают вопрос о границе, которая закрыта из-за прихоти автократа из Астаны. Не Бабанов ли кричал о свободе, о том, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Ведь Назарбаев все свои усилия направил именно на это, чтобы свободолюбивые потомки Манаса на коленях выпрашивали прощение у человека, которого считают в нормальных демократических странах одним из последних диктаторов на Земле.

Одним словом, что-то слишком много вопросов, причем неудобных для митингующих. Вы хоть думайте, за что выходите на митинг.

URL: http://www.vb.kg/369127
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Омурбек Бабанов, митинг, Талас, Кыргызстан
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
nur iza
03.11.2017, 14:17
Карма: -14
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 57
Минусов: 71
Комментариев: 78

Митинги,проходящие в Таласской области, - это

попытки Омурбека Бабанова защитить

себя от ареста. попытки дестабилизировать

обстановку в Таласе и как-то показать

возмущение народа, делается Бабновым

для защиты собственных интересов. "Мы

помним, что на дебатах С. Жээнбеков

пообещал О. Бабанову начать борьбу с

коррупцией именно с него. И вот теперь,

зная, что выборы позади, итоги подведены

и что ничего уже не изменить, Бабанов

решил защитить себя таласским народом.

Мол, если тронете меня, народ всегда

готов выйти на митинг.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Дениза Токоева
03.11.2017, 15:04
Карма: -38
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 92
Минусов: 130
Комментариев: 202

Бабанов О.Т. через аффилированных с ним лиц является собственником нефтяных компаний «Нефтесинтез» (бензин и дизтопливо), «Авиэйшн Фьюэл Сервис» (авиатопливо), ЗАО «Топливно-заправочный комплекс», продолжает заниматься оптовыми поставками ГСМ.

Номинальными руководителями данных компаний являются люди из ближайшего окружения О.Бабанова«Авиэйшн фьюэл сервис» (юридический адрес: ул. Рыскулова 6) - Дмитрий Лысенко (близкий друг)ЗАО «ТЗК» (юридический адрес: ул. Рыскулова 6) - Сагадылда уулу Жаныбек (племянник О.Бабанова)«Эйркрафт Петрол Менеджмент» (ул.Фатьянова 69-29) - Дмитрий Лысенко. 

При этом оформляя на них свои компании, у О.Бабанова на этот случай имеются договора займа - все эти люди крупные «должники» Бабанова, на большие суммы в 300-500 тысяч долларов США, на случай если не будут выполнять поручения О.Бабанова, договора займа пустят в ход.После апрельской революции 2010 г.

Правительство КР решило, так как «Мina corp» является источником дохода бакиевского клана, призвать США расторгнуть контракт с данной компанией. В ответ на это, специальный помощник Президента США по вопросам национальной безопасности Майкл Макфол заявил, что США заинтересованы поставлять авиатопливо в Центр транзитных перевозок через госпредприятия Кыргызстана. И добавил, что так власти обеих стран смогут избежать обвинений в коррупции и связях с частными фирмами-поставщиками.В связи с этим, О.Бабанов заняв пост Первого Вице-премьера КР, вместо создания госпредприятия, создает совместное Российско-Кыргызское предприятие «Газпромнефть-Аэро Кыргызстан».

Однако, американцы выступили против указанного решения, в связи с тем, что данные решения не соответствовали проводимой их политике. В связи с чем, создается новое посредническое ОсОО «Мега Ойл», учредителем которого является некий Марат Малаев и заключает контракт с «Газпромнефть-Аэро Кыргызстан» на поставку авиационного топлива. К созданию указанной посреднической фирмы имеют отношение О.Бабанов и Атай Садыбакасов (сын Р.Отунбаевой). Про маму не забыл, Отунбаева тоже при делах.Компания «Манас Интернэшнл Сервис» (компания О. Бабанова) не осуществляла соответствующие налоговые отчисления перед Кыргызстаном, так как поставка ГСМ из «Сибнефти» до станции Луговая осуществлялась оффшорной компанией «Пулден Холдингс Лимитед», которая зарегистрирована в Кипре.

Далее, компания «Пулден Холдингс Лимитед» является учредителем ОсОО «Манас Интернэшнл Сервис», которым фактически управляет Сагадылда уулу Жаныбек (племянник О.Т.Бабанова).В 2005 году в ходе депутатской и налоговой проверки установлено, что со стороны ОсОО «Манас Интернэшнл Сервис», которое зарегистрировано в СЭЗ г.Бишкек, было выявлено сокрытие налоговых отчислений в размере 743 млн. сомов.

Данный документ был утвержден и подписан заместителем директора ГНИ КР А.Касымалиевым, где последний подтверждал свою подпись и отмечал, что эта сумма должна быть выплачена соответствующим образом в бюджет страны. На основании данного документа, ГСБЭП КР было возбуждено уголовное дело, в ходе которого указанный орган обратился в комитет по бюджету и финансам ЖК КР с соответствующим запросом. В ответ на это, данный комитет ЖК КР подтвердил правомочность возбуждения уголовного дела и указал, что было нарушено требование ст. 1 части 3 Закона Кыргызской Республики «О свободных экономических зонах в Кыргызской Республике» и соответственно, долг должен быть уплачен в бюджет страны. Данный документ был утвержден и подписан тогдашним председателем комитета по бюджету и финансам ЖК КР А.Келдибековым.

 По указанному факту депутатская комиссия под председательством О.Абдырахманова обратилась с соответствующими вопросами в комитет по бюджету и финансам ЖК КР. В своем решении комитет по бюджету и финансам ЖК КР от 11 мая 2011 года обратилось к Правительству КР с просьбой рассмотреть материалы по неуплате налогов в бюджет республики за 2003-2004 годы ОсОО «Манас Интернэшнл Сервис» и принять меры для включения этих средств в республиканский бюджет 2011 года, а также дано указание ГП КР провести проверку по существу.

0
Цитировать
Жалоба модератору
nur iza
03.11.2017, 16:14
Карма: -14
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 57
Минусов: 71
Комментариев: 78

ПОСМОТРИТЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО КАК БАБАНОВСКИЕ ГОТОВИЛИ МИТИНГ В СТРАНЕ !!

https://www.youtube.com/watch?v=qQgwVqAJq5I&feature=youtu.be

-1
Цитировать
Жалоба модератору
nur iza
03.11.2017, 16:42
Карма: -14
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 57
Минусов: 71
Комментариев: 78

Бабановский пиарщик Болотканов признался, что стоял за митингом в таласе.Болотканов дал интервью газете "Ачык Саясат" в выпуске 3 ноября,  признался, что стоял за митингами и провокационной пресс-конференцией. "На президентских выборах Бабанов занял первое место по республике в Таласском районе, за него проголосовали 90% местных избирателей. Я отвечал за этот район. После завершения выборов Омурбек Токтогулович Бабанов выразил благодарность народу, тогда аксакалы были возмущены словами президента относительно таласцев, выразили готовность приехать в столицу и дать пресс-конференцию, попросив помочь. Я согласился, помог", - признался он. Также Болотканов сообщил, что проходил допрос в соответствующих органах.Это факт в очередной раз продемонстрировал настоящее обличие Бабанова и его приспешников. Стало известно, что именно они после президентских выборов подстрекали народ и искажали слова А. Атамбаева. Теперь надо привлечь к ответственности этих "азаматов", которые способствуют региональному делению и раскалывают народ. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Даурен Чингисов
03.11.2017, 16:53
Карма: +7
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 27
Минусов: 20
Комментариев: 16

Необходимо привлечь Атамбаева к ответственности за его высказывания бестактные в адрес Президента РК и народа в целом. Чингизиды, олигархи, продались американцам и т.д. Все сделал для продвижения своего кандидата, даже межгосударственные отношения принес в жертву. Астрадает как всегда простой кыргызский народ.

+3
Цитировать
Жалоба модератору
сули мули
03.11.2017, 17:57
Карма: -31
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 131
Минусов: 162
Комментариев: 205

Почему Атамбаеву будучи кандидатом в президенты в 2011 году можно было встречаться с Путиным, а Бабанову с Назарбаевым нельзя!? Почему!?

+2
Цитировать
Жалоба модератору
Karina Karimova
03.11.2017, 20:13
Карма: -8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 9
Минусов: 17
Комментариев: 24

Несколько десятков? Почему в других сми пишут про тысячу митингующих? Сколько их на самом деле? 

+2
Цитировать
Жалоба модератору
Karina Karimova
03.11.2017, 20:16
Карма: -8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 9
Минусов: 17
Комментариев: 24

сули мули

Почему Атамбаеву будучи кандидатом в президенты в 2011 году можно было встречаться с Путиным, а Бабанову с Назарбаевым нельзя!? Почему!?

Дело не в том что можно или нельзя, а в деньгах которые назарчик дал бабанчику и обещаниях бабанчика отдать страну под управление казахских олигархов. Разницу улавливаете?

0
Цитировать
Жалоба модератору
Serik 222
03.11.2017, 22:55
Карма: -1
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 22
Минусов: 23
Комментариев: 29

сули мули

Почему Атамбаеву будучи кандидатом в президенты в 2011 году можно было встречаться с Путиным, а Бабанову с Назарбаевым нельзя!? Почему!? Потому что алкаш боится потерять с приходом Бабанова свободу и награбленное за эти годы

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  