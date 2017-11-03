Митинг в Таласе. И что вы хотите, или Чего митингующие недопонимают

Как и планировали, сторонники Бабанова проводят митинг в Таласе. По сообщению СМИ, собралось несколько десятков человек, которые требуют извинений от президента Атамбаева и поднимают вопрос границы с Казахстаном, обвиняя в этом главу государства. Вот только СМИ, передав, что в Таласе собралось совсем не много народа, скоро будут выслушивать претензии со стороны от пиарщика Бабанова Кубанычбека Болотканова. Он в прошлый раз после митинга выразил недовольство, позвонив корреспонденту радио "Азаттык".

Об этом идет речь в аудиозаписи, которая появилась в интернете:

"К. Болотканов: - Алло, Альбина.

Альбина: - Да.

К. Болотканов: - Это я, твой Кубат байке. Болотканов.

Альбина: - Аа, здравствуйте, Кубат агай!

К. Болотканов: - Альбина, ты же в "Азаттыке" работаешь, да?

Альбина: - Да. В "Азаттыке".

К. Болотканов: - А почему тогда "Азаттык" сегодня передал: "пришли всего 100 человек" вот сюда?!

Альбина: - Вначале пришли 100 человек. Это было вначале, потом мы дали - пришли 300 человек.

К. Болотканов: Ну, ты согласись, там было не 300 человек. Там было более 1000 человек.

Альбина: - Нет, Кубат Болотканович. Кубат агай, там не достигало 1000 человек, было примерно 300 человек. Потом...

К. Болотканов: - "Азаттык", вы тоже стали, как КТР тогда, если так считаете.

Альбина: - Кубат агай, я тоже там ходила, и я умею считать! Кубат агай, я от начала до конца ходила. От начала до конца ходила!

К. Болотканов: - Ладно, Альбина, ладно, хорошо. Давай, хорошо!"

Примерно такой же разговор может состояться и по итогам сегодняшнего митинга. Требования митингующих тоже понятны. Но непонятно, почему Атамбаев должен извиняться. Он не называл всех таласцев потомками врагов Манаса, а так обозначил тех, кто пытается дестабилизировать ситуацию, поднять бучу путем манипуляции простыми людьми. Хотя по количеству митингующих очевидно, что большинство таласцев поняли президента страны. Да и надо заниматься нормальными, человеческими делами, впереди зима. Недосуг торчать на митинге, который больше используется как тактика защиты Бабанова, которому, видно, не очень уютно, учитывая некоторые темные делишки.

Странно звучат и обвинения Атамбаева в том, что он рассорил Кыргызстан с Казахстаном. Просто надо глубже копнуть, и тогда основным виновником ситуации будет Омурбек Бабанов вместе с его протеже президентом Назарбаевым.

Атамбаев как глава суверенного государства ответил Назарбаеву, указав ему на правила приличия, также ответил президенту Казахстана на его явно недружественные и издевательские слова об экономике Кыргызстана.

И почему должен извиняться Атамбаев перед Назарбаевым? За то, что Елбасы бесцеремонно хотел вмешаться в выборы президента Кыргызстана со своими олигархами?

И почему бы митингующим не задаться вопросом, отвечает ли нормам ЕАЭС, ВТО, куда входят и Кыргызстан, и Казахстан, создание преград для перевозки товаров на кыргызско–казахской границе? По всем нормам этих организаций не предусмотрено создание барьеров из-за личной обиды главы государства. А Астана только и делает, что каждый раз придумывает новые причины для продолжения частичной блокады Кыргызстана.

И почему митингующим не задаться вопросом, где же Бабанов, почему он молчит, когда сложилась такая ситуация на границе? Не он ли во время агитации хвалился тем, что может на раз-два решить проблемы с границами, особенно с Казахстаном. Почему бы ему не помочь стране, на деле показать свой патриотизм? Или Бабанов вел торг с избирателями: вы меня президентом выбираете, а я своего покровителя в Астане уговорю.

И почему немногочисленные сторонники Бабанова поднимают вопрос о границе, которая закрыта из-за прихоти автократа из Астаны. Не Бабанов ли кричал о свободе, о том, что лучше умереть стоя, чем жить на коленях. Ведь Назарбаев все свои усилия направил именно на это, чтобы свободолюбивые потомки Манаса на коленях выпрашивали прощение у человека, которого считают в нормальных демократических странах одним из последних диктаторов на Земле.

Одним словом, что-то слишком много вопросов, причем неудобных для митингующих. Вы хоть думайте, за что выходите на митинг.