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Исаков: Из-за отдельных государств зона свободной торговли СНГ не работает

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ВБ

Сапар Исаков сегодня, 3 ноября, выступил на очередном заседании Совета глав стран Содружества Независимых Государств в расширенном формате в городе Ташкенте (Узбекистан) и затронул вопросы относительно ситуации, сложившейся на кыргызско-казахстанской и российско-казахстанской государственной границе.

Ниже приводим текст выступления главы правительства:

"В апреле текущего года кыргызская сторона ратифицировала Протокол от 31 мая 2013 года о применении Договора о зоне свободной торговли между его Сторонами и Республикой Узбекистан, создав тем самым правовые условия для расширения круга государств-участников Договора и развития торгово-экономических связей на пространстве Содружества.

Важным условием экономического роста в государствах-участниках СНГ, а также развития взаимной торговли является выполнение всеми участниками Договора взятых на себя обязательств.

К сожалению, в настоящее время сложно говорить о функционировании зоны свободной торговли из-за несоблюдения отдельными государствами Содружества принципа свободы транзита товаров.

В этой связи хочу проинформировать вас о ситуации, сложившейся на кыргызско-казахстанском, а также российско-казахстанском участках межгосударственных границ.

Вопреки действующим соглашениям и договоренностям между Кыргызстаном и Казахстаном о создании благоприятных условий для взаимных поездок граждан, имеющимся обязательствам в рамках договора о зоне свободной торговли СНГ, договора о Евразийском экономическом союзе, а также Генерального соглашения о торговле и тарифах ВТО, казахстанская сторона, пользуясь своим транзитным преимуществом, с 10 октября 2017 года начала создавать искусственные барьеры гражданам Кыргызстана и иностранным гражданам, грузоперевозчикам КР и иностранным грузоперевозчикам, следующим из Кыргызстана транзитом через территорию Казахстана, при пересечении кыргызско-казахстанской государственной границы, а также казахстанско-российской государственной границы.

По всему периметру кыргызско-казахстанской государственной границы с казахстанской стороны зафиксировано значительное скопление грузовых автомашин, которые испытывают затруднения при пересечении границы. Ежедневно в очереди стоят от 500 до 600 грузовых автомашин.

Для пересечения границы у одного транспортного средства уходит 5 суток, это не считая необоснованно чрезмерного досмотра транзитных грузов ТИР корнет в специальных таможенных терминалах.

При этом казахстанская сторона каждый раз приводит различные аргументы и обоснования введенному ограничению торговли на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, включая контрабанду.

Можно ли назвать контрабандой 20% грузов с сельскохозяйственной продукцией (картофель, лук, сливы, виноград), выращенной в Кыргызской Республике, или контрабандой молочную продукцию, поставляемую на рынки Республики Казахстан из предприятий, находящихся в едином реестре Евразийского экономического союза. А может быть транзит 80% грузов в Российскую Федерацию тоже является контрабандой?!

Появились факты задержания и досмотра железнодорожных вагонов, следующих из третьих стран в Кыргызстан под пломбами и в рамках международных торговых соглашений. Так, предприниматели Кыргызской Республики получают уведомления от Комитета государственных доходов Республики Казахстан о необходимости прибытия наших предпринимателей в Республику Казахстан для проведения: цитата "тщательного (полного) таможенного досмотра" грузов. Я подчеркиваю – транзитных грузов из Европы.

Или в одночасье все грузы, следующие в Кыргызскую Республику, стали контрабандными?

Сегодня уже всем очевидно, что таким необоснованным действиям компетентных органов Республики Казахстан подвергаются не только кыргызские перевозчики, но и бизнесмены других государств, следующие транзитом в Кыргызскую Республику.

Создание искусственных барьеров приводит к значительным временным и финансовым затратам предпринимателей и противоречит основным принципам интеграционного объединения – свободы перемещения товаров, услуг, людских ресурсов и капитала, тем самым подрывая основы интеграционных целей – обеспечение качественного уровня жизни наших граждан, вне зависимости от страны!

Таким образом, убытки терпит как бизнес Кыргызстана, так и бизнес Казахстана, а также бизнесмены третьих стран.

В свою очередь правительство Кыргызской Республики принимает все меры по стабилизации и недопущению эскалации ситуации на кыргызской стороне границы путем обеспечения водителей грузовых автомашин горячим питанием, медицинским обслуживанием и другими необходимыми услугами.

Хочу подчеркнуть, что предпринимаемые Казахстаном меры идут вразрез с нормами международного права, действующих двусторонних кыргызско-казахстанских соглашений, а также существующих положений в рамках интеграционных объединений, участниками которых являются Кыргызстан и Казахстан.

Более 20 дней ситуация по границе не изменяется, что вынуждает Кыргызскую Республику обращаться для официального разбирательства в рамках уставных органов ВТО и ЕАЭС. Хочу отметить, что уже 10 ноября этот вопрос будет рассматриваться на комитете по торговле в рамках ВТО.

Однако правительство Кыргызской Республики надеется, что введенные казахстанской стороной усиленные меры контроля носят временный характер и нам удастся решить этот вопрос в рамках наших братских и добрососедских отношений".

URL: http://www.vb.kg/369128
Теги:
граница, Казахстан, СНГ, Узбекистан, Сапар Исаков
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Комментарии
Банин Александр
03.11.2017, 15:02
Карма: -47
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 121
Минусов: 168
Комментариев: 268

Скажем Бобику спасибо! Назарбаев преследует свои цели, а Бобик свои, поэтому объединили усилия. НАН помрет от старости скоро, а Бобика надо судить и обезжирить! Мир и стабильность куда важнее, чем игры этих олигархов. 

+1
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Жалоба модератору
Serik 222
03.11.2017, 23:04
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Плюсов: 22
Минусов: 23
Комментариев: 29

Если бы были добрососедские отношения то алкаш не позволил бы себе такую ахинею. А теперь пусть расхлебывают кашу которую сам заварил

-1
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Karina Karimova
03.11.2017, 23:21
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Плюсов: 9
Минусов: 17
Комментариев: 24

Serik 222

Если бы были добрососедские отношения то алкаш не позволил бы себе такую ахинею. А теперь пусть расхлебывают кашу которую сам заварил

А ваш нан не влезал бы в наши внутренние дела.

0
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Жалоба модератору
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