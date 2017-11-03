Инаугурация президента пройдет 24 ноября. Началась подготовка к церемонии

Алмазбек Атамбаев подписал Указ, согласно которому в связи с официальным опубликованием 31 октября 2017 года Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов КР результатов выборов президента КР, руководствуясь частями 1 и 2 статьи 63 Конституции КР и статьей 58 конституционного Закона КР "О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР", постановляется:

1. Определить 24 ноября 2017 года днем официального вступления в должность вновь избранного президента КР.

2. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению церемонии вступления в должность вновь избранного президента КР (далее – организационный комитет) в составе согласно приложению.

3. Организационному комитету во взаимодействии с Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов

КР:

разработать и утвердить программу соответствующих мероприятий по подготовке церемонии, а также определить место проведения и приглашаемых на церемонию лиц; совместно с Министерством иностранных дел КР обеспечить приглашение иностранных делегаций для участия в церемонии; решить иные вопросы, связанные с проведением церемонии.

4. Правительству КР обеспечить реализацию мер, связанных с проведением церемонии, и выделение финансовых средств в объеме, определенном организационным комитетом.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.