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Инаугурация президента пройдет 24 ноября. Началась подготовка к церемонии

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ВБ

Алмазбек Атамбаев подписал Указ, согласно которому в связи с официальным опубликованием 31 октября 2017 года Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов КР результатов выборов президента КР, руководствуясь частями 1 и 2 статьи 63 Конституции КР и статьей 58 конституционного Закона КР "О выборах президента КР и депутатов Жогорку Кенеша КР", постановляется:

1. Определить 24 ноября 2017 года днем официального вступления в должность вновь избранного президента КР.

2. Образовать организационный комитет по подготовке и проведению церемонии вступления в должность вновь избранного президента КР (далее – организационный комитет) в составе согласно приложению.

3. Организационному комитету во взаимодействии с Центральной комиссией по выборам и проведению референдумов

КР:

  1. разработать и утвердить программу соответствующих мероприятий по подготовке церемонии, а также определить место проведения и приглашаемых на церемонию лиц;
  2. совместно с Министерством иностранных дел КР обеспечить приглашение иностранных делегаций для участия в церемонии;
  3. решить иные вопросы, связанные с проведением церемонии.

4. Правительству КР обеспечить реализацию мер, связанных с проведением церемонии, и выделение финансовых средств в объеме, определенном организационным комитетом.

5. Настоящий Указ вступает в силу со дня официального опубликования.

URL: http://www.vb.kg/369129
Теги:
президент
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Комментарии
nur iza
03.11.2017, 14:33
Карма: -14
Сумма оценок комментариев
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Минусов: 71
Комментариев: 78

С 2010 года в Кыргызстане сменилось 6 глав правительств. Это связано с нестабильностью парламента и с сырым Основным законом. Некоторые из шести премьеров занимались исключительно пиаром, ушли с должности из-за своих популистских решений. Главы правительств  "оптом" давали обещания народу, но не сумели их выполнить, даже когда власть была в руках. потом эти молодцы баллотировались  в президенты.Сооронбай Жээнбеков, в отличие от таких глав правительств, показал, что можно проделать много работы молча, не хвастаясь. За год управления правительством, Сооронбай Шарипович сумел поднять экономику, несмотря на мировой кризис. В результате его активной работы наша страна достигла хороших показателей экономики по сравнению с другими странами ЕАЭС. Сооронбай Жээнбеков сдав отчет правительства в парламенте и заручился поддержкой большинства депутатов. Регрессирующая экономика при нем показал реальный рост в 103,8%. Годовой план правительства был выполнен на 90%, во всех отраслях был достигнут рост. Это отмечают международные организации.

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Чолпон Шакирова
03.11.2017, 14:59
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Минусов: 139
Комментариев: 267

Бабанов дав команду плести интриги и устраивать митинги, сам же уехал со второй женой куда-то! Отсидится и прилетит как ни в чем не бывало! 

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