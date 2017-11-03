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Минздрав расторгнул трудовые договоры с 6 главами больниц и поликлиник

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ВБ

После ликвидации департамента здравоохранения мэрии г.Бишкек и долгого процесса разрешения проблем в связи с изменением собственника и перерегистрацией документов, переутверждением в Министерстве юстиции КР уставов медицинских организаций и перезаключением с ними договоров в Минздраве готовы объявить конкурс на позиции руководителей организаций здравоохранения столицы. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По ее данным, разработано положение о конкурсе. Всех действующих управленцев до проведения конкурса перевели на исполняющих обязанности, кроме руководителей шести организаций, с которыми было принято решение расторгнуть трудовые договоры.

По этому поводу, руководствуясь статьей 77, пунктом 4 ч.1 статьи 83 Трудового кодекса, 2 ноября 2017 года в минздраве издан приказ №229 о расторжении трудовых договоров со следующими руководителями: Жыргыл Касымалиевой – директором ЦСМ №2; Жусупом Бошкоевым – главным врачом городской клинической больницы №1; Чынарой Балтабаевой – главным врачом поликлиники студентов; Светланой Мамутовой – главным врачом городского эндокринологического диспансера; Бурул Алмазбековой – директором городского перинатального центра и Розой Кочорбаевой – и.о. главного врача специализированного центра реабилитации детей и семьи. При желании участвовать в конкурсе эти руководители могут подавать документы на общих основаниях.

"Мир не стоит на месте. Освобождаемые от должностей руководители в основном пенсионного возраста. Наша им огромная благодарность за многолетнее служение здравоохранению. Они положили немало сил, чтобы улучшить оказание медицинской помощи гражданам страны, но надо двигаться вперёд и давать дорогу молодым. В мой адрес уже высказывают несогласие с принятым решением и сыпятся угрозы пикетирования, но сколько можно занимать свои должности?! Многие из управленцев сидят на них по тридцать и более лет", - прокомментировал решение минздрава министр Талантбек Батыралиев.

По словам начальника Управления организации медицинской помощи и лекарственной политики Минздрава КР Самата Тойматова, договоры не будут заключены также с теми руководителями, которые имеют нарекания со стороны населения за качество оказания медицинский помощи, соблюдение санитарно-гигиенических норм и стандартов инфекционного контроля.

Контроль исполнения приказа Минздрава КР возложен на статс-секретаря ведомства Жазгуль Кийизбаеву.

URL: http://www.vb.kg/369130
Теги:
Минздрав
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Комментарии
Банин Александр
03.11.2017, 16:11
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ну хоть что то и то наверное Батыралиеву сказали это сделать! сам  он не додумался бы. надеюсь своих не притащил на вакантные должности!

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