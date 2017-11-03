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Какие налоговые послабления будут применены к застрявшим на границе?

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Родион Решетов

Сегодня, 3 ноября, государственная налоговая служба в ходе своей коллеги сообщила о том, какие меры послабления будут применяться к предпринимателям, чей товар простаивает на кыргызско-казахской границе.

По словам председателя ГНС Октября Абдыкаимова, бизнесмены, которые успели оплатить налоги, но на них были наложены штрафы и пени, будут защищаться постановлением правительства КР. Он отметил, что к ним будет применяться процедура пролонгации. То есть они получать отсрочку.

"Согласно постановлению правительства о поддержке юридических и физических лиц, которые пострадали в связи с последними событиями и трудностями ввоза, вывоза и реализации товаров в отношении налогов, к ним будут применяться послабления. Если данные субъекты пострадали из-за последних событий и при этом они вовремя смогли оплатить налоги, но к ним были применены штрафные пени, то в отношении этих категорий предусматривается отсрочка платежей. И в случае, если за этот период были начислены пени и проценты, то будет пересчет", - сказал Абдыкаимов.

Он также отметил, что период отсрочки будет касаться времени, проведенного на границе. Согласно постановлению правительства, с пострадавшими предпринимателями будет проводиться отдельная работа и создан отдельный список налогоплательщиков.

"Если речь идет об экспортной деятельности, то НДС экспортеры не платят, как и НСП. То есть речь идет о налоге на прибыль. Если это касается субъектов, которые занимались импортом, то здесь идет речь о НДС по импорту и по внутренним поставкам. Речь идет о пролонгации, об отсрочке. Постановление правительства уже вступило в силу, период пролонгации касается того периода, который был связан с ограничением на границе. Предполагается создание списка и по нему будет проведена робота", - отметил Абдыкаимов.

URL: http://www.vb.kg/369132
Теги:
ГНС, граница, налоги, правительство
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Комментарии
Банин Александр
03.11.2017, 16:03
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Не скажи такие вещи налоговикам, то они никогда бы сами не додумались до этого, кровососы! 

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