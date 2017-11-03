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От убытков бизнеса до митинга у посольства и возможного выхода из ЕАЭС

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Алексей Тимаев

Акун возглавил конгрЕСС и хочет, чтобы КР вышла из ЕАЭС

Экс-омбудсмен Турсунбек Акун, а ныне руководитель конгресса по правам человека в ЦА возглавил сегодня шествие манифестантов, направляющихся к правительству Казахстана в КР. Эксцентричный общественный деятель решил собрать единомышленников и вместе с ними потребовать у властей соседнего государства снятия всех ограничений при прохождении границ двух стран.

У стен дипломатического ведомства для проведения митинга собралось около 50 человек. По словам Акуна, требование пришли поддержать предприниматели, герои апрельской революции, члены общественных объединений.

"Выступление премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева носит необоснованный и односторонний характер и является прикрытием незаконных действий со стороны официальных властей Казахстана. Соседняя республика грубо и нагло нарушает положение и соглашение ЕАЭС перед другими участниками. Мы требуем от руководства Казахстана, чтобы они срочно, до 5 ноября открыли границы. В противном случае мы будем вынуждены поставить вопрос о выходе Кыргызстана из состава ЕАЭС", - обратился к СМИ Турсунбек Акун.

По словам правозащитника, сейчас на границе простаивают 570 груженых фур, ожидающих пересечения пограничного рубежа. Причем в пробке в несколько километров находятся не только кыргызские машины, но и казахские, и российские.

Активисты уверены, конфликты на границе возникли после встречи Бабанова с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

"И хотя последовавшее вслед за этим заявление главы государства КР Алмазбека Атамбаева и было эмоциональным, критика в адрес власти РК была справедливой и честной. Сегодня ситуация такова, что, несмотря на переговоры премьер-министров двух стран, проблема так и не была решена", - добавляет Турсунбек Акун.

Гни свою линию

В разгар акции протеста выслушать митингующих решили представители дипведомства. Делегация из посольства Казахстана получила из рук митингующих официальное послание Нурсултану Назарбаеву с требованиями пикетчиков. Дипломаты также раздали представителям СМИ пресс-релизы и быстренько ретировались.

В сообщении дипломатического ведомства сказано: "Договоренность глав правительств Казахстана и Кыргызстана, достигнутая в ходе встреч 18 октября в Астане, соблюдается. Согласно ей обеспечивается приоритетный порядок пересечений кыргызско-казахской границы для физических лиц и т.д.".

Причем стоит отметить, что распространенное сообщение было подготовлено как ответ на акцию протеста, прошедшую еще 26 октября у здания посольства. Тогда с аналогичными требованиями выступили представители общественного объединения "Кырк Чоро".

В документе также приводится статистика различных министерств и ведомств Казахстана, которая касается нарушений, допущенными гражданами КР на территории РК или же при прохождении госграницы. Приводятся и данные Комитета национальной безопасности Казахстана, согласно которым с момента проведения пограничной службой РК плановой операции, количество лиц, пересекающих границу (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), не уменьшилось.

Для справки: каждый любопытствующий может проехать до границы Казахстана и убедится лично, что последняя информация не совсем соответствует действительности.

"От имени конгресса по правам человека в Центральной Азии было послано обращение авторитетным международным организациям, в которых предоставлена информация о допускаемых Республикой Казахстан нарушениях фундаментальных прав человека", - подвел итог мероприятия, бывший омбудсмен страны.

URL: http://www.vb.kg/369133
Теги:
граница, Казахстан, Кыргызстан
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Комментарии
Айбек Абылгазиев
03.11.2017, 15:09
Карма: +17
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 35
Минусов: 18
Комментариев: 66

ЕАЭС показал свою недоразвитость!  С одной стороны это хорошо, потому что открылись глаза на многое. Можно и выходить из этого союза!

У нас еще будет возможность весной показать зубки казахской власти. Только вот жаль простое население Джамбульской области Казахстана без поливной воды оставлять. Но придется дейстовать так же как и каз.власть.

-1
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nur iza
03.11.2017, 15:13
Карма: -14
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 57
Минусов: 71
Комментариев: 78

Если ранеекыргызстанцы склонялись к мысли, что Атамбаев погорячился и уповали на великодушие Назарбаева, то теперь они требуют жестких ответных мер. Отнять пансионаты, банки, месторождения,промышленные объекты, которые принадлежат казахским бизнесменам, - к таким требованиям чаще начали прибегать люди.

И это понятно, так как Назарбаев развязал настоящую торговую войну. Назарбаев принимает вседоговоренности за простые декларации и в угоду своим личным интересам готов их нарушать, попирать права других

государств – членов Союза. во время правленияНазарбаева в Казахстане закон превратился в дышло - куда повернет власть, туда и выходит.Назарбаевпонимает только силу санкций в отношении него или же его камарильи. Поэтому он и пытается ублажить западных партнеров, которые готовы на любое хамство нанести 

вред Назарбаеву, арестовав все его секретные банковские счета, обезжирить всю родню и приближенных несостоявшегося Елбасы. Назарбаев как огня боится любого проявления инакомыслия в своей стране,

живет в страхе, ожидая массового всплеска народного гнева.

-1
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Алинур Молдокматов
03.11.2017, 15:53
Карма: +41
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 76
Минусов: 35
Комментариев: 160

Нечего ждать! Надо поговорить с Путиным и выходить из союза. Нам есть куда таскать наши товары! На одном Назарбаеве свет не сошелся! 

0
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nur iza
03.11.2017, 16:15
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Плюсов: 57
Минусов: 71
Комментариев: 78

ПОСМОТРИТЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО КАК БАБАНОВСКИЕ ГОТОВИЛИ МИТИНГ В СТРАНЕ !!https://www.youtube.com/watch?v=qQgwVqAJq5I&feature=youtu.be

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Жалоба модератору
nur iza
03.11.2017, 16:43
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Плюсов: 57
Минусов: 71
Комментариев: 78

Бабановский пиарщик Болотканов признался, что стоял за митингом в таласе.Болотканов дал интервью газете "Ачык Саясат" в выпуске 3 ноября,  признался, что стоял за митингами и провокационной пресс-конференцией. "На президентских выборах Бабанов занял первое место по республике в Таласском районе, за него проголосовали 90% местных избирателей. Я отвечал за этот район. После завершения выборов Омурбек Токтогулович Бабанов выразил благодарность народу, тогда аксакалы были возмущены словами президента относительно таласцев, выразили готовность приехать в столицу и дать пресс-конференцию, попросив помочь. Я согласился, помог", - признался он. Также Болотканов сообщил, что проходил допрос в соответствующих органах.Это факт в очередной раз продемонстрировал настоящее обличие Бабанова и его приспешников. Стало известно, что именно они после президентских выборов подстрекали народ и искажали слова А. Атамбаева. Теперь надо привлечь к ответственности этих "азаматов", которые способствуют региональному делению и раскалывают народ. 

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Serik 222
03.11.2017, 23:01
Карма: -1
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Плюсов: 22
Минусов: 23
Комментариев: 29

Айбек Абылгазиев

ЕАЭС показал свою недоразвитость!  С одной стороны это хорошо, потому что открылись глаза на многое. Можно и выходить из этого союза! 

У нас еще будет возможность весной показать зубки казахской власти. Только вот жаль простое население Джамбульской области Казахстана без поливной воды оставлять. Но придется дейстовать так же как и каз.власть.

Айбек а ты не думал, что сейчас это только цветочки. Пограничники досканально проверяют, но все же пропускают фуры. А что будет если полную блокаду устроим??? Ни грузы , ни люди, ни товары, ничто вообще! Если сейчас у Кыргызстана немалые убытки, то что будет при полной блокаде с вашей экономикой??? Киргизия не в том положении чтобы что то требовать  у нас, или шантажировать. 

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