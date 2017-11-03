От убытков бизнеса до митинга у посольства и возможного выхода из ЕАЭС

Акун возглавил конгрЕСС и хочет, чтобы КР вышла из ЕАЭС

Экс-омбудсмен Турсунбек Акун, а ныне руководитель конгресса по правам человека в ЦА возглавил сегодня шествие манифестантов, направляющихся к правительству Казахстана в КР. Эксцентричный общественный деятель решил собрать единомышленников и вместе с ними потребовать у властей соседнего государства снятия всех ограничений при прохождении границ двух стран.

У стен дипломатического ведомства для проведения митинга собралось около 50 человек. По словам Акуна, требование пришли поддержать предприниматели, герои апрельской революции, члены общественных объединений.

"Выступление премьер-министра РК Бакытжана Сагинтаева носит необоснованный и односторонний характер и является прикрытием незаконных действий со стороны официальных властей Казахстана. Соседняя республика грубо и нагло нарушает положение и соглашение ЕАЭС перед другими участниками. Мы требуем от руководства Казахстана, чтобы они срочно, до 5 ноября открыли границы. В противном случае мы будем вынуждены поставить вопрос о выходе Кыргызстана из состава ЕАЭС", - обратился к СМИ Турсунбек Акун.

По словам правозащитника, сейчас на границе простаивают 570 груженых фур, ожидающих пересечения пограничного рубежа. Причем в пробке в несколько километров находятся не только кыргызские машины, но и казахские, и российские.

Активисты уверены, конфликты на границе возникли после встречи Бабанова с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

"И хотя последовавшее вслед за этим заявление главы государства КР Алмазбека Атамбаева и было эмоциональным, критика в адрес власти РК была справедливой и честной. Сегодня ситуация такова, что, несмотря на переговоры премьер-министров двух стран, проблема так и не была решена", - добавляет Турсунбек Акун.

Гни свою линию

В разгар акции протеста выслушать митингующих решили представители дипведомства. Делегация из посольства Казахстана получила из рук митингующих официальное послание Нурсултану Назарбаеву с требованиями пикетчиков. Дипломаты также раздали представителям СМИ пресс-релизы и быстренько ретировались.

В сообщении дипломатического ведомства сказано: "Договоренность глав правительств Казахстана и Кыргызстана, достигнутая в ходе встреч 18 октября в Астане, соблюдается. Согласно ей обеспечивается приоритетный порядок пересечений кыргызско-казахской границы для физических лиц и т.д.".

Причем стоит отметить, что распространенное сообщение было подготовлено как ответ на акцию протеста, прошедшую еще 26 октября у здания посольства. Тогда с аналогичными требованиями выступили представители общественного объединения "Кырк Чоро".

В документе также приводится статистика различных министерств и ведомств Казахстана, которая касается нарушений, допущенными гражданами КР на территории РК или же при прохождении госграницы. Приводятся и данные Комитета национальной безопасности Казахстана, согласно которым с момента проведения пограничной службой РК плановой операции, количество лиц, пересекающих границу (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), не уменьшилось.

Для справки: каждый любопытствующий может проехать до границы Казахстана и убедится лично, что последняя информация не совсем соответствует действительности.

"От имени конгресса по правам человека в Центральной Азии было послано обращение авторитетным международным организациям, в которых предоставлена информация о допускаемых Республикой Казахстан нарушениях фундаментальных прав человека", - подвел итог мероприятия, бывший омбудсмен страны.