Погода
$ 69.10 - 69.39
€ 80.07 - 81.38

Налоговики ищут резервные доходы в бюджет в теневом секторе экономики

247  1
Родион Решетов

Налоговики собираются искать дополнительные средства в бюджет из резервов. Об этом сегодня, 3 ноября, журналистам рассказал председатель ГНС при ПКР Октябрь Абдыкаимов.

Он сообщил, что резерв налоговых поступлений основывается на теневом секторе экономики. Многие бизнесмены по-прежнему ведут двойную бухгалтерию, ввиду чего в бюджет страны попадает неполная сумма возможных доходов.

Абдыкаимов отметил, что, несмотря на то, что в этом году имеется определенный прирост в отчислениях, эти показатели могли бы быть выше. Но в данном направлении работа продолжается, глава ГНС рассказал, что его ведомство применят свои инструменты для решения этого вопроса.

"Когда мы говорим о резервах, речь идет об этой сфере, то есть те, кто находится в тени и скрывает налоги. Необходимо провести работу по определению данных субъектов и предъявлять им соответствующие обязательства", - сказал он.

Вот только данная работа проводится давно, при этом часть бизнеса так и не собирается выходить из тени. И, вероятно, ответственным ведомствам уже стоит искать другой подход по выводу предпринимательства на свет.

URL: http://www.vb.kg/369135
Теги:
ГНС, налоги, теневая экономика
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
Чолпон Шакирова
03.11.2017, 16:01
Карма: -4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 135
Минусов: 139
Комментариев: 267

Самих налоговиков надо потрясти жестоко! А потом всех уволить! Набрать заново и увеличить им зп, тогда налоговая принесет для страны столько денег, сколько никогда не собирали! 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  