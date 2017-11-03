Налоговики ищут резервные доходы в бюджет в теневом секторе экономики

Налоговики собираются искать дополнительные средства в бюджет из резервов. Об этом сегодня, 3 ноября, журналистам рассказал председатель ГНС при ПКР Октябрь Абдыкаимов.

Он сообщил, что резерв налоговых поступлений основывается на теневом секторе экономики. Многие бизнесмены по-прежнему ведут двойную бухгалтерию, ввиду чего в бюджет страны попадает неполная сумма возможных доходов.

Абдыкаимов отметил, что, несмотря на то, что в этом году имеется определенный прирост в отчислениях, эти показатели могли бы быть выше. Но в данном направлении работа продолжается, глава ГНС рассказал, что его ведомство применят свои инструменты для решения этого вопроса.

"Когда мы говорим о резервах, речь идет об этой сфере, то есть те, кто находится в тени и скрывает налоги. Необходимо провести работу по определению данных субъектов и предъявлять им соответствующие обязательства", - сказал он.

Вот только данная работа проводится давно, при этом часть бизнеса так и не собирается выходить из тени. И, вероятно, ответственным ведомствам уже стоит искать другой подход по выводу предпринимательства на свет.