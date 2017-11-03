Сервисные центры на границах пока существуют только на словах

Вопрос о сервисных центрах на границах пока не решен. Об этом сегодня журналистам сообщил глава ГНС при ПКР Октябрь Абдыкаимов. Он отметил, что в настоящее время обсуждаются организационные вопросы.

В частности, это касается обсуждения стоимости возведения планируемых объектов. На первом этапе ожидается установка трех таких пунктов, они будут работать в трех местах - "Ак-Тилеке", "Чалдоваре" и "Чон-Каптале".

По словам главы ГНС, установка сервисных центров позволит более качественно регистрировать налоговые процессы. Так как до сих пор имеет место быть грубое нарушение норм. Некоторые ввозят товары бесплатно, отметил Абдыкаимов.

"Сейчас данный вопрос прорабатывается, в том числе о потребности финансовых средств для создания сервисных центров. Они нам помогут, потому что на определенных постах есть факты того, что товар ввозится без оплаты, без фиксации и без предоставления отчетности и оплаты налогов. И создание центров позволит нам вывести эту категорию на свет", - сказал он.