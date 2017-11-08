Дорожный геноцид. За этот год в ДТП погибли 695 человек

Страшная авария, ужасные кадры, кровавое ДТП, погибли дети. Схожими заголовками пестрят новостные ленты большинства информационных агентств.

В минувшие выходные в результате ДТП между селами Пригородное и Достук Аламудунского района Чуйской области погибли четыре человека.

6 ноября на 457-м километре автодороги Бишкек – Ош произошла автокатастрофа. В результате столкновения автомашины Honda Stepwgn и газовоза MAN погибли восемь человек, в том числе шестимесячный ребенок. Еще двое пострадавших погибли в больнице.

Днем ранее, 5 ноября, в Бишкеке в ДТП погибли пять человек. Причем данные об авариях продолжают ежедневно обновляться.

Руководитель пресс-службы ГУПМ МВД КР Медербек Шабданов сообщил "ВБ", что с начала 2017-го в республике произошло 5 тыс. 197 ДТП. В них погибли 695 человек, пострадали 7 тыс. 839 человек. Между тем в Управлении патрульной милиции уверяют: количество смертельных случаев в результате дорожно–транспортных происшествий с аналогичным периодом прошлого года снизилось на 10%. Хотя число аварий выросло на 8,3%.

Ранее смертность на дорогах Кыргызстана обсуждалась не раз в парламенте.

"За последние несколько лет аварии унесли жизни 10 тысяч человек. Данные о происшествиях на дорогах - как сводки с фронта", - отметил на одном из заседаний депутат ЖК Алмазбек Эргешов.

В общественном объединении "Дорожная безопасность" считают, что к проблеме надо подходить комплексно.

"С 5 по 8 ноября этого года погибли 19 человек. Ни для кого не секрет, что у нас очень малый процент виновников ДТП со смертельным исходом несет уголовное наказание. В тюрьму попадают лишь те нарушители, которые стали причиной аварии, вызвавшей широкий общественный резонанс. Необходимо срочно внедрять проект "Безопасный город". Фиксация правонарушений, конечно, не будет панацеей, но, по крайней мере, это станет юридическим инструментом для борьбы с виновниками ДТП. Депутаты ратуют о повышении штрафов за нарушение определенных правил дорожного движения до миллиона сомов, но с таким же успехом они могут установить штрафы и в 2 миллиона. Общую ситуацию с ДТП и смертностью размерами штрафов не исправить. В республике развито сарафанное радио. Кто-то где-то услышал, что можно в случае аварии примириться с родственниками погибших, откупиться от судей, и на этом принцип неотвратимости наказания перестает существовать. Никто не боится ответственности за ДТП со смертельным исходом", - считает член ОО "Дорожная безопасность" Акзам Душеналиев.

Опрос среди населения показал, что жители столицы поддерживают инициативу по внедрению проекта "Безопасный город", но и вносят свои предложения по улучшению ситуации на дорогах.

В свою очередь законодатели считают, что необходимо жестко и кардинально реформировать патрульную милицию.

"Эта ситуация будет лишь ухудшаться, если не будет контроля на дорогах. Необходимо уволить всех без исключения гаишников, вывести их за штат. Набрать новых ребят, не таких, как сейчас, - байкешек с животами, холеных и сытых. Также необходимо сократить штат УПМ. Сейчас там очень много передаточных звеньев, начальников. Что касается штрафов, то, мне кажется, что за правонарушения, за которые предусмотрено административное наказание, их повышать не надо. Согласно статистике Государственной регистрационной службы, в республике 1,1 миллиона машин, ежегодно регистрируют 700 тысяч правонарушений, и это только официальные цифры. То есть каждый автовладелец, согласно этим данным, является нарушителем. У водителей нет страха быть наказанным. Сейчас необходимо заняться проектом "Безопасный город" , установкой камер видеонаблюдений для фиксации нарушений. Но денег у нас на все это нет, как утверждает правительство. Поэтому, как бы болезненно это не было, я предлагаю забрать их из другой статьи расходов. ДТП и дальше будут происходить, но большая часть автовладельцев призадумается, прежде чем нарушать ПДД", - рассказал "ВБ" депутат Дастан Бекешев.