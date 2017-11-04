Бишкекчане остались без контрабандных iPhone 6

Таможня Оренбурга уничтожит 116 коробок со смартфонами Apple и Samsung. Об этом сообщает портал 1743.ru.

Как сообщил начальник Оренбургской таможни Владимир Кильдяшев, его сотрудниками задержан автомобиль из Кыргызстана, в котором был обнаружен и изъят груз, состоящий из 116 коробок со смартфонами марки iPhone 6, на которые нанесен товарный знак компании Apple, и смартфонами различных моделей с маркировкой Samsung.

Суд признал телефоны, которые предполагалось реализовывать в Москве, контрафактными и принял решение об их уничтожении.