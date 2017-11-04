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10 мыслей о славе, дилетантах в Минкультуры и шоу-бизнесе Султана Раева

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Спросите себя: задумывались ли вы о том, что влияет на поведение и выбор разных людей? Что думают известные и не только кыргызстанцы о простых и близких всем нам вещах и явлениях? Через что им приходится пройти, чтобы добиться успеха и признания в своих сферах?

В рубрике "10 мыслей о…" мы беседуем с выдающимися, примечательными, интересными людьми. Врачами, актерами, певцами, финансистами и просто кыргызстанцами разных возрастов, пола и социального положения.

Они делятся своими мыслями о надеждах, сомнениях, свободе, творчестве, ценностях…

Султан Раев

писатель, драматург, экс-министр культуры

Мы окончательно прощаемся с детством только тогда, когда лишаемся своих родителей. Детство - это такой мир, в который всегда хочется возвращаться. Там остались такие впечатления, такое восприятие, поэтому она [духовность] берет начало именно из детства. Это самый светлый период в жизни человека. Когда я говорю о детстве, прежде всего думаю о матери, потому что недавно похоронил ее. Думаю, с ней я похоронил и свое детство.

Истинная слава - это когда тебя знает простой человек. Честно говоря, у меня даже не было мыслей стать знаменитым человеком. Когда я встречался с английской королевой, когда встречался с Биллом Клинтоном, читал лекцию в американском университете, получал награду в Кремле, я не чувствовал себя знаменитым. Я почувствовал себя знаменитым тогда, когда наш отечественный гаишник остановил меня, узнал и сказал: "А, байке, это вы? Не нарушайте больше!".

Самые близкие люди писателя - это его герои. Писатель должен прежде всего любить людей, быть с людьми, потому что это живые образы. Мои герои, понимаете, это простые люди, которые живут с нами рядом. Литературное произведение - это детище писателя, поэтому любой персонаж – это частица души писателя. Это самое сокровенное, самые близкие люди, поэтому я отдаю часть своей души, свою энергию этим героям.

Для нас, для писателей постайтматовского периода, очень сложно, потому что поставлена высокая планка духовности и образец литературы. Мне вот само выражение "стать вторым Айтматовым" не нравится. Я думаю, в корне неправильно, потому что Айтматов - это есть Айтматов, неповторимая личность, это высший пилотаж национальной литературы. Айтматов останется Айтматовым, и если кто-то хочет занять его место, то не получится, потому он монументальная фигура нашей литературы. Литература – это живой процесс. Был Толстой, потом появился Достоевский. И мы должны продолжать пусть Айтматова.

Первый враг нашей культуры - это дилетанты. Когда человек не понимает, где он сидит [речь о должности министра культуры] , от него исходит только вред. Я не считаю себя чиновником, прежде всего считаю себя писателем и творческим человеком. Творчество – это вечное, а должность уходит и приходит, и не надо делать трагедию из этого, но раз народ возлагает на тебя функцию, то будь добр, работай на совесть. Если касаться вопроса о министре культуры, то мне больше нравится фраза Шарля де Голля: "Меня не волнует министр культуры, меня волнует культура министра культуры". Так что первое требование к министру - он должен быть высокообразованным, культурным человеком, потому что люди смотрят на тебя. Но в последнее время каждый год меняется министр культуры. Кто только не был министром - зоотехник, филолог, журналист и разные специалисты, но от этого страдает прежде всего отрасль.

Тугельбай Казаков совершил ошибку, дав разрешение на захоронение мумии. Я уважаю Тугельбая Казакова, это великий композитор, это представитель нашей эпохи, но великие люди тоже иногда ошибаются. В этом есть и его величие. Поэтому это захоронение мумии было в корне неправильным, потом что это достояние не только кыргызского народа, но и всего человечества. В мире есть международные агентства, которые мониторят состояние подобных артефактов. В Центральный Азии нет такого артефакта. Такое отношение [захоронение мумии] заставляет задуматься, думаю, правильно, что бьют тревогу ученые.

В Кыргызстане нет настоящего шоу-бизнеса, есть только плохая имитация. В России, допустим, более 100 млн человек проживают. Там можно говорить о шоу-бизнесе. У нас же всего 6 млн, и из них стабильные зрители - только 3 тысячи человек. Это показатель того, что наши люди не ходят в кино, на концерты. Для шоу-бизнеса должно быть пространство, аудитория, потребитель. То, что наши называют шоу-бизнесом, просто плохая пародия. Шоу-бизнес - это же индустрия, у нас его нет.

URL: http://www.vb.kg/369140
Теги:
Султан Раев, культура
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