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По итогам заседания Совета глав правительств СНГ подписан ряд документов

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По итогам очередного заседания Совета глав правительств Содружества Независимых Государств, которое прошло сегодня, 3 октября, в городе Ташкенте (Республика Узбекистан), подписаны следующие документы:

1. О Соглашении об обмене информацией, необходимой для определения и контроля таможенной стоимости товаров в государствах – участниках Содружества Независимых Государств.

2. О Протоколе о внесении изменений в Соглашение о Правилах определения страны происхождения товаров в Содружестве Независимых Государств от 20 ноября 2009 года.

3. О Протоколе о внесении изменений в Соглашение о гармонизации требований к дополнительному обучению и профессиональной компетентности международных автомобильных перевозчиков государств – участников СНГ от 24 ноября 2006 года.

4. О ходе реализации положений Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года.

5. О Заявлении глав правительств государств – участников Содружества Независимых Государств о консолидации усилий мирового сообщества для эффективного противодействия международным картелям.

6. О внесении изменений в Положение о Координационном транспортном совещании государств – участников Содружества Независимых Государств.

7. О Соглашении об обмене информацией в рамках Содружества Независимых Государств в сфере борьбы с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, а также их финансированием.

8. О Концепции сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в области мелиорации земель и Плане первоочередных мероприятий по ее реализации.

9. О Концепции сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в области нефтегазового машиностроения и Плане первоочередных мероприятий по ее реализации.

10. О ходе подготовки к проведению переписей населения раунда 2020 года в государствах – участниках Содружества Независимых Государств.

11. Об использовании ассигнований на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств – участников Содружества Независимых Государств и обеспечение деятельности Координационного Комитета по вопросам противовоздушной обороны при Совете министров обороны государств – участников Содружества Независимых Государств в 2016 году.

12. О выделении ассигнований на создание и развитие объединенной системы противовоздушной обороны государств – участников Содружества Независимых Государств в 2018 году.

13. О финансировании в 2018 году Плана мероприятий по реализации Основных направлений дальнейшего развития медико-социальной помощи и повышения качества жизни ветеранов войн – участников локальных конфликтов и членов их семей в государствах – участниках СНГ на период до 2020 года.

14. Об исполнении единого бюджета органов Содружества Независимых Государств за 2016 год.

15. О внесении изменений в единый бюджет органов Содружества Независимых Государств на 2017 год.

16. Об изменении размеров долевых взносов государств – участников Содружества Независимых Государств на обеспечение деятельности Секретариата Координационного совета генеральных прокуроров государств – участников СНГ из единого бюджета органов СНГ.

17. О едином бюджете органов Содружества Независимых Государств на 2018 год.

18. О внесении изменений в Решение Совета глав правительств СНГ от 25 мая 2007 года о финансовом обеспечении деятельности органов Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств и предельной численности его Исполнительной дирекции.

19. О заместителе Руководителя Антитеррористического центра СНГ.

URL: http://www.vb.kg/369141
Теги:
правительство, СНГ, соглашение, Узбекистан
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Комментарии
Бермет Осмонкулова
03.11.2017, 15:59
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Нам ЕАЭС нужен был для работы с Россией и для мигрантов наших, которые в России. А тут получается из-за Назарбаева мы должны выходить из союза. 

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