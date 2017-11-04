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В Бресте прошло заседание Военного комитета ОДКБ

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ВБ

2 ноября делегация Генерального штаба ВС приняла участие в очередном заседании Военного комитета Организации договора о коллективной безопасности в г. Бресте Республики Беларусь. Об этом сообщает пресс-служба ГШ ВС КР.

В соответствии с повесткой дня участники заседания рассмотрели и обменялись мнениями по вопросам развития военно-политической обстановки в регионах коллективной безопасности ОДКБ; совместных мероприятий оперативной и боевой подготовки в 2017 году; функционирования Центра кризисного реагирования ОДКБ; подготовки проектов документов, планируемых к рассмотрению в ходе очередных заседаний уставных органов ОДКБ в ноябре 2017 года и др.

По итогам проведенного мероприятия состоялось подписание итогового протокола, в котором зафиксированы принятые решения и даны соответствующие поручения по их дальнейшей реализации.

URL: http://www.vb.kg/369143
Теги:
Беларусь, Генеральный штаб, ОДКБ
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