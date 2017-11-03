Кыргызстан заставил обратить внимание СНГ на нарушения Казахстана

Премьер-министр КР Сапар Исаков сегодня, 3 ноября, в ходе заседания Совета глав правительств стран СНГ озвучил позицию Кыргызской Республики о неполном исполнении Республикой Казахстан положений Договора о зоне свободной торговли СНГ от 18 октября 2011 года в отношении КР.

Так, со стороны Республики Казахстан нарушены нормы статьи 7 Договора "Свобода транзита", согласно которой регулирование транзита товаров и транспортных средств должно осуществляться Сторонами в соответствии с положениями Статьи 5 Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года (ГАТТ 1994), то есть устанавливается свобода транзита через территорию каждой договаривающейся стороны по маршрутам, наиболее удобным для международного транзита, для транзитных перевозок на территории или из территорий других договаривающихся сторон.

При этом в соответствии с пунктом 5 вышеуказанной статьи каждая из Сторон должна предоставлять товарам, которые находятся в транзите через территорию любой другой Стороны, режим не менее благоприятный, чем режим, который был бы предоставлен таким товарам, если бы они транспортировались с места происхождения к месту назначения без перемещения через территорию такой другой Стороны.

Более того, в соответствии с пунктом 4 данной статьи таможенные органы Сторон должны взаимно признавать национальные средства идентификации, иные средства таможенного обеспечения, а также документы, необходимые для контроля товаров и перевозящих их транспортных средств, в соответствии с международными конвенциями, участницами которых являются Стороны, и/или достигнутыми между ними договоренностями;

Очевидно, что действия, предпринимаемые казахстанской стороной с 10 октября текущего года при транзите через территорию Казахстана кыргызских грузов являются прямым нарушением положений Договора и международных обязательств Республики Казахстан, подписанных и ратифицированных в установленном порядке.

Кроме того, в соответствии со статьей 12 Договора во взаимной торговле санитарные и фитосанитарные меры должны применяться в соответствии с правилами и принципами Соглашения ВТО, а также международных договоров, участницами которых являются стороны. При этом, как отмечено в отчете Исполнительного комитета СНГ, применяемые меры не должны являться инструментом дискриминации торговых партнеров и создавать излишние препятствия во взаимной торговле.

Требования, предъявляемые казахстанской стороной к кыргызской продукции, подлежащей фитосанитарному контролю, при поставках и транзите через территорию Республики Казахстан, также не соответствуют положениям данной статьи.

В этой связи Кыргызская Республика считает, что Договор о зоне свободной торговли не в полной мере исполняется Республикой Казахстан в связи со скрытым ограничением торговли при перемещении товаров через территорию Республики Казахстан и событиями, происходящими на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, что препятствует формированию условий для свободного движения товаров и эффективному функционированию зоны свободной торговли в рамках данного Договора.

В этой связи премьер-министр Сапар Исаков подписал Решение Совета глав правительств стран СНГ "О ходе реализации положений Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года" с особым мнением по нарушениям Республики Казахстан.