Кыргызстан заставил обратить внимание СНГ на нарушения Казахстана

Хотя озаботившие народ президентские выборы прошли мирно, но из-за последствий интриганской политики в нашей стране зародилась одна из больших проблем, охладели отношения с Казахстаном. Ущерб от этого терпят граждане обоих государств, особенно грузоперевозчики, предприниматели. Кто создал такое положение, кто виноват? На этот счет высказываются различные мнения, некоторые держащие камень за пазухой граждане по 25-летней привычке сразу цепляются к главе государства. Попробуем вместе проанализировать правду.Мы ни от кого не сможем скрыть, в результате бесовских игрищ на выборах наше государство неожиданно попало в тяжелое положение. В течение полмесяца представители нашей власти не могут урегулировать ситуацию. В качестве основной причины ограничения на границе называется критика нашим главой государства казахского президента.
Конечно, мы все были свидетелями, что в соответствии с характером, впитавшимся в кровь кыргыза, не имеющего интриганства бить ножом в спину, предать, но говорить в лицо, наш президент с такими честными качествами раскритиковал плохое дело елбасы Нурсултана Назарбаева. Не секрет, в принципе до этого А. Атамбаев возносил Нураке, не давая коснуться земли, проявлял уважение как к отцу не только кыргыза и казаха, но и всего тюркского народа. Но во время выборов казахский руководитель, глубоко не анализируя, вмешался в нашу внутреннюю политику, встретился с одним из кандидатов в президенты, негласно поддержал, что стало действительно невообразимым делом. Такое дело никому не понравится, не похоже и на отношение братского народа. Поэтому наш президент особо подчеркнул это в острое время жесткой схватки, бесстрашно дал свой ответ. Это закономерное явление, которое отвечает чести и достоинству.Если бы Нурсултан Абишевич был многое видевшим, знающим цену мудрецом, то не обиделся бы на обоснованную критику младшего брата, всегда говорящего в лицо, всегда расхваливавшего его. А наоборот, почувствовал бы, что сам перегнул палку, допустил недостатки и ради продолжения вечной дружбы двух народов-близнецов не запугивал бы и не оказал давления через границу.
К сожалению, он не смог показать свою высоту, уронил тень на свое остающееся в истории имя, из-за сказанных честных слов одного человека заставляет страдать всех кыргызов. Перекрывает дорогу пассажирам, не пропускает сотни автомашин, начал чинить мучения тысячам людей. Проверяет заработавших своим трудом кыргызов, устраивает проблемы хуже врага. Ввели ограничения на поставляемые нами мясо, молочные продукты под предлогом негодности, возвращают назад, а некоторые продукты выбрасывают на свалку и уничтожают. Запретили поставки угля и муки на пороге зимы. Специалисты высказали предположение, что скоро повысятся цены на поставляемые через Казахстан ГСМ, бензин. В общем, некогда спасенные нами от голодомора баурдаши стремятся вызвать в Кыргызстане дороговизну, говоря глубже, вызвать беспорядки.Это явление - правда сегодняшнего дня. Главы двух государств с одним целостным народом, издревле собиравшиеся в один кулак, обиделись на слова и ложную честь, устраивают проблему народу.
Но если глубже вглядишься в корень вопроса, нет вины ни в одном из президентов, начавших мучить народ, мы видим, как они превратились в жертву провокационной политики между ними на основе поспешных шагов. Говоря точней, здесь можем заметить очень скрытно и тщательно сделанную политическую технологию с целью разрушения согласия. Из правды жизни, при столкновении двух руководителей нет человека, расследующего причину возникновения конфликта. Конец его превращается в чрезвычайно большую игру. Если не прекратится это противостояние, подогреваемое ложной честью, а продолжится в порядке доминирования, то завершится печальной судьбой вплоть до сражения. Мы вчера это видели на вчерашней истории, событии Кененсары. Поэтому желающие замучить нас соседи срочно должны одуматься, обязаны облегчить условия. Точившие зубы на кыргызов никогда не находили добра в истории.
Теперь не превращая дело в политику, будем держаться дальше от очернения кого-то, пристально вглядимся в правду. И как нам отрицать, что замучившую народ проблему создал кандидат в президенты Омурбек Бабанов?! Если бы он во время выборов не побежал в Казахстан и не встретился с Назарбаевым, и там не прозвучали слова, бьющие по нашему достоинству, принижающие нас, то не было бы этого несчастья. Наш президент рта бы не открыл. Значит, не ошибемся, сказав, что разорвавшие спаянное согласие, подбросившие в середину огонь это не президенты, а вышедшие изнутри подколодные змеи. Нашедший с прозорливостью корень этого интриганского дела наш руководитель государства раскопал историю, поднял Абыке и Кобоша, расправившихся с Манасом ата, находясь рядом с ним. Схватил самый стержень недуга. Но держащий камень за пазухой Бабанов мырза и это превратил в политику, сам не вышел открыто, а спровоцировал народ, приложил усилия по противопоставлению одного региона президенту.
Вот в этом узрите образец подлости, низости, интриганства, он сам стал виновником, не захотел признаваться, что в результате этого закрылась граница, ссылается на власть, не стыдясь каждый день показывает видом по своему частному телеканалу НТС сочувствие к водителям на дороге и народу. Что это за подлость, что за позор?!