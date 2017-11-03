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Кыргызстан заставил обратить внимание СНГ на нарушения Казахстана

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Премьер-министр КР Сапар Исаков сегодня, 3 ноября, в ходе заседания Совета глав правительств стран СНГ озвучил позицию Кыргызской Республики о неполном исполнении Республикой Казахстан положений Договора о зоне свободной торговли СНГ от 18 октября 2011 года в отношении КР.

Так, со стороны Республики Казахстан нарушены нормы статьи 7 Договора "Свобода транзита", согласно которой регулирование транзита товаров и транспортных средств должно осуществляться Сторонами в соответствии с положениями Статьи 5 Генерального соглашения по тарифам и торговле 1994 года (ГАТТ 1994), то есть устанавливается свобода транзита через территорию каждой договаривающейся стороны по маршрутам, наиболее удобным для международного транзита, для транзитных перевозок на территории или из территорий других договаривающихся сторон.

При этом в соответствии с пунктом 5 вышеуказанной статьи каждая из Сторон должна предоставлять товарам, которые находятся в транзите через территорию любой другой Стороны, режим не менее благоприятный, чем режим, который был бы предоставлен таким товарам, если бы они транспортировались с места происхождения к месту назначения без перемещения через территорию такой другой Стороны.

Более того, в соответствии с пунктом 4 данной статьи таможенные органы Сторон должны взаимно признавать национальные средства идентификации, иные средства таможенного обеспечения, а также документы, необходимые для контроля товаров и перевозящих их транспортных средств, в соответствии с международными конвенциями, участницами которых являются Стороны, и/или достигнутыми между ними договоренностями;

Очевидно, что действия, предпринимаемые казахстанской стороной с 10 октября текущего года при транзите через территорию Казахстана кыргызских грузов являются прямым нарушением положений Договора и международных обязательств Республики Казахстан, подписанных и ратифицированных в установленном порядке.

Кроме того, в соответствии со статьей 12 Договора во взаимной торговле санитарные и фитосанитарные меры должны применяться в соответствии с правилами и принципами Соглашения ВТО, а также международных договоров, участницами которых являются стороны. При этом, как отмечено в отчете Исполнительного комитета СНГ, применяемые меры не должны являться инструментом дискриминации торговых партнеров и создавать излишние препятствия во взаимной торговле.

Требования, предъявляемые казахстанской стороной к кыргызской продукции, подлежащей фитосанитарному контролю, при поставках и транзите через территорию Республики Казахстан, также не соответствуют положениям данной статьи.

В этой связи Кыргызская Республика считает, что Договор о зоне свободной торговли не в полной мере исполняется Республикой Казахстан в связи со скрытым ограничением торговли при перемещении товаров через территорию Республики Казахстан и событиями, происходящими на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, что препятствует формированию условий для свободного движения товаров и эффективному функционированию зоны свободной торговли в рамках данного Договора.

В этой связи премьер-министр Сапар Исаков подписал Решение Совета глав правительств стран СНГ "О ходе реализации положений Договора о зоне свободной торговли от 18 октября 2011 года" с особым мнением по нарушениям Республики Казахстан.

URL: http://www.vb.kg/369144
Теги:
Казахстан, правительство, СНГ, соглашение, Узбекистан
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Комментарии
nur iza
03.11.2017, 16:12
Карма: -14
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 57
Минусов: 71
Комментариев: 78

Если ранеекыргызстанцы склонялись к мысли, что Атамбаев погорячился и уповали на великодушие Назарбаева, то теперь они требуют жестких ответных мер. Отнять пансионаты, банки, месторождения,промышленные объекты, которые принадлежат казахским бизнесменам, - к таким требованиям чаще начали прибегать люди.И это понятно, так как Назарбаев развязал настоящую торговую войну. Назарбаев принимает вседоговоренности за простые декларации и в угоду своим личным интересам готов их нарушать, попирать права другихгосударств – членов Союза. во время правленияНазарбаева в Казахстане закон превратился в дышло - куда повернет власть, туда и выходит.Назарбаевпонимает только силу санкций в отношении него или же его камарильи. Поэтому он и пытается ублажить западных партнеров, которые готовы на любое хамство нанести вред Назарбаеву, арестовав все его секретные банковские счета, обезжирить всю родню и приближенных несостоявшегося Елбасы. Назарбаев как огня боится любого проявления инакомыслия в своей стране,живет в страхе, ожидая массового всплеска народного гнева.

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Тимур Байнудинов
03.11.2017, 16:38
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Сумма оценок комментариев
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Комментариев: 115

Хотя озаботившие народ президентские выборы прошли мирно, но из-за последствий интриганской политики в нашей стране зародилась одна из больших проблем, охладели отношения с Казахстаном. Ущерб от этого терпят граждане обоих государств, особенно грузоперевозчики, предприниматели. Кто создал такое положение, кто виноват? На этот счет высказываются различные мнения, некоторые держащие камень за пазухой граждане по 25-летней привычке сразу цепляются к главе государства. Попробуем вместе проанализировать правду.Мы ни от кого не сможем скрыть, в результате бесовских игрищ на выборах наше государство неожиданно попало в тяжелое положение. В течение полмесяца представители нашей власти не могут урегулировать ситуацию. В качестве основной причины ограничения на границе называется критика нашим главой государства казахского президента.

Конечно, мы все были свидетелями, что в соответствии с характером, впитавшимся в кровь кыргыза, не имеющего интриганства бить ножом в спину, предать, но говорить в лицо, наш президент с такими честными качествами раскритиковал плохое дело елбасы Нурсултана Назарбаева. Не секрет, в принципе до этого А. Атамбаев возносил Нураке, не давая коснуться земли, проявлял уважение как к отцу не только кыргыза и казаха, но и всего тюркского народа. Но во время выборов казахский руководитель, глубоко не анализируя, вмешался в нашу внутреннюю политику, встретился с одним из кандидатов в президенты, негласно поддержал, что стало действительно невообразимым делом. Такое дело никому не понравится, не похоже и на отношение братского народа. Поэтому наш президент особо подчеркнул это в острое время жесткой схватки, бесстрашно дал свой ответ. Это закономерное явление, которое отвечает чести и достоинству.Если бы Нурсултан Абишевич был многое видевшим, знающим цену мудрецом, то не обиделся бы на обоснованную критику младшего брата, всегда говорящего в лицо, всегда расхваливавшего его. А наоборот, почувствовал бы, что сам перегнул палку, допустил недостатки и ради продолжения вечной дружбы двух народов-близнецов не запугивал бы и не оказал давления через границу.

К сожалению, он не смог показать свою высоту, уронил тень на свое остающееся в истории имя, из-за сказанных честных слов одного человека заставляет страдать всех кыргызов. Перекрывает дорогу пассажирам, не пропускает сотни автомашин, начал чинить мучения тысячам людей. Проверяет заработавших своим трудом кыргызов, устраивает проблемы хуже врага. Ввели ограничения на поставляемые нами мясо, молочные продукты под предлогом негодности, возвращают назад, а некоторые продукты выбрасывают на свалку и уничтожают. Запретили поставки угля и муки на пороге зимы. Специалисты высказали предположение, что скоро повысятся цены на поставляемые через Казахстан ГСМ, бензин. В общем, некогда спасенные нами от голодомора баурдаши стремятся вызвать в Кыргызстане дороговизну, говоря глубже, вызвать беспорядки.Это явление - правда сегодняшнего дня. Главы двух государств с одним целостным народом, издревле собиравшиеся в один кулак, обиделись на слова и ложную честь, устраивают проблему народу.

Но если глубже вглядишься в корень вопроса, нет вины ни в одном из президентов, начавших мучить народ, мы видим, как они превратились в жертву провокационной политики между ними на основе поспешных шагов. Говоря точней, здесь можем заметить очень скрытно и тщательно сделанную политическую технологию с целью разрушения согласия. Из правды жизни, при столкновении двух руководителей нет человека, расследующего причину возникновения конфликта. Конец его превращается в чрезвычайно большую игру. Если не прекратится это противостояние, подогреваемое ложной честью, а продолжится в порядке доминирования, то завершится печальной судьбой вплоть до сражения. Мы вчера это видели на вчерашней истории, событии Кененсары. Поэтому желающие замучить  нас соседи срочно должны одуматься, обязаны облегчить условия. Точившие зубы на кыргызов никогда не находили добра в истории.

Теперь не превращая дело в политику, будем держаться дальше от очернения кого-то, пристально вглядимся в правду. И как нам отрицать, что замучившую народ проблему создал кандидат в президенты Омурбек Бабанов?! Если бы он во время выборов не побежал в Казахстан и не встретился с Назарбаевым, и там не прозвучали слова, бьющие по нашему достоинству, принижающие нас, то не было бы этого несчастья. Наш президент рта бы не открыл. Значит, не ошибемся, сказав, что разорвавшие спаянное согласие, подбросившие в середину огонь это не президенты, а вышедшие изнутри подколодные змеи. Нашедший с прозорливостью корень этого интриганского дела наш руководитель государства  раскопал историю, поднял Абыке и Кобоша, расправившихся с Манасом ата, находясь рядом с ним. Схватил самый стержень недуга. Но держащий камень за пазухой Бабанов мырза и это превратил в политику, сам не вышел открыто, а спровоцировал народ, приложил усилия по противопоставлению одного региона президенту.

Вот в этом узрите образец подлости, низости, интриганства, он сам стал виновником, не захотел признаваться, что в результате этого закрылась граница, ссылается на власть, не стыдясь каждый день показывает видом по своему частному телеканалу НТС сочувствие к водителям на дороге и народу. Что это за подлость, что за позор?! 

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Karina Karimova
03.11.2017, 20:45
Карма: -8
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 9
Минусов: 17
Комментариев: 24

Все это не решит проблему. Это не просто каприз шала, а устранение конкурентов под различными предлогами. все тоже самое происходит и с другими странами ЕАЭС. Армения тоже недовольна. Поэтому нужно просто выходить оттуда. Активисты уже дали срок до 5 ноября. 

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