Мэрия Бишкека снесла заборы, препятствующие строительству тротуара

По Жукеева-Пудовкина ниже Медерова это просто жесть! Там нет места для пешеходов, частные дома заняли все. Вот их надо двинуть и сделать дорогу для людей, а то машины в плотном потоке мчутся, а там по дороге идут дети и старики.
В рамках реализации первой фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" за счет безвозмездного гранта КНР по реконструкции дороги по улице Профсоюзной от Фучика до Кустанайской, Управлением землепользования и строительства столичной мэрии по улице Бородина № 36 были произведены работы по сносу капитального построенного забора из шлакоблока длиной 23 метра.
А также на улице Профсоюзной, № 58 и № 62 добровольно был снесен бетонный забор длиной 34 метра и демонтирован металлический забор длиной 7 метров, которые были возведены на муниципальной территории без каких-либо разрешительных документов.
Ранее со стороны Управления землепользования и строительства мэрии Бишкека владельцам земельных участков были выданы предписания "Об устранении выявленных нарушений", и во исполнение предписаний УЗС владельцами был произведен добровольный снос вышеуказанных объектов с привидением муниципальной территории в первоначальное состояние.