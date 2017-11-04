Мэрия Бишкека снесла заборы, препятствующие строительству тротуара

В рамках реализации первой фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" за счет безвозмездного гранта КНР по реконструкции дороги по улице Профсоюзной от Фучика до Кустанайской, Управлением землепользования и строительства столичной мэрии по улице Бородина № 36 были произведены работы по сносу капитального построенного забора из шлакоблока длиной 23 метра.

А также на улице Профсоюзной, № 58 и № 62 добровольно был снесен бетонный забор длиной 34 метра и демонтирован металлический забор длиной 7 метров, которые были возведены на муниципальной территории без каких-либо разрешительных документов.

Ранее со стороны Управления землепользования и строительства мэрии Бишкека владельцам земельных участков были выданы предписания "Об устранении выявленных нарушений", и во исполнение предписаний УЗС владельцами был произведен добровольный снос вышеуказанных объектов с привидением муниципальной территории в первоначальное состояние.