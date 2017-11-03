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Бесплатная страховка на смартфон для клиентов О!Store

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Мобильный оператор О! начинает программу страхования смартфонов в магазинах O!Store по всему Кыргызстану.

Бесплатная страховка предоставляется на весь модельный ряд смартфонов Huawei сроком на 12 месяцев и защищает от самых распространённых рисков. Смартфоны, например, могут испортиться после резкого повышения напряжения в электросети, также может случиться, что устройство случайно уронили, разбили или залили водой. Компенсировать расходы на ремонт или получить новый исправный смартфон поможет страховка, бесплатно предоставляемая во всех магазинах O!Store по всему Кыргызстану, при этом ничего доплачивать не нужно.

Максим Сидоренко, коммерческий директор мобильного оператора О!:

"В наших магазинах представлен большой выбор устройств во всех ценовых категориях, в частности популярнейшей марки Huawei: от самых бюджетных, как смартфон Huawei Y3II всего за 6 300 сомов, до самых современных флагманских устройств, например, Huawei P10 за 37 990 сомов. Теперь, кроме возможности приобрести любой смартфон в рассрочку и получить за это бонусы, в наших магазинах можно ещё и абсолютно бесплатно застраховать его от случайных неприятностей".

Условия предоставления бесплатной страховки:

  1. механическое повреждение устройства;
  2. воздействие жидкости;
  3. воздействие электротока.

Подробная информация содержится в памятке.

Приобретайте смартфоны Huawei в O!Store и получайте страховку на 12 месяцев абсолютно бесплатно!

В центре внимания.

URL: http://www.vb.kg/369146
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