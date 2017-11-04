Более 3 млн сомов выделено из президентского фонда для "Дружбы народов"

Алмазбек Атамбаев выделил 3 млн 111 тысяч сомов на благоустройство монумента "Дружбы народов", символизирующего дружбу народов Кыргызстана и России. Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президент КР.

Глава государства подписал распоряжение, согласно которому из президентского фонда социальной защиты и поддержки выделено 3 млн 111 тысяч сомов для оказания финансовой поддержки мэрии города Бишкек на благоустройство монумента "Дружбы народов", символизирующего дружбу народов Кыргызстана и России, и прилегающей территории сквера на проспекте Чуй у площади Ала-Тоо.