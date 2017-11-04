Шах и мат. В Бишкеке для пожилых людей прошел шахматный турнир

Накануне, 3 ноября, пожилые люди приняли участие в шахматном турнире, где смогли побороться за призовые места, а также провести время в кругу любителей игры.

Соревнования проходили в здании библиотеки пансиона Ардагер под руководством опытного судьи А.А.Морозова. Всего в турнире приняли участие 13 пожилых людей, которые активно увлекаются игрой в шахматы.

Основная цель данного турнира - поддержание активного образа жизни среди граждан пенсионного возраста.

Организаторами шахматного турнира выступила Международная геронтологическая сеть AgeNet International совместно с Управлением физической культуры и спорта мэрии г. Бишкек.

По словам одного из участников турнира, К.Е.Кожомкулова, на городском уровне шахматные турниры для пожилых людей проходят очень редко. В основном любители игры в шахматы собираются точечно. Пенсионер также рекомендовал организаторам чаще проводить подобные турниры для пожилых людей.

По итогам игры победители и все участники были награждены денежными призами.