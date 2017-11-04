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Британского депутата уволили после комплимента красивой женщине

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Депутата от Лейбористской партии Келвина Хопкинса отстранили от работы в британском парламенте из-за подозрений в сексуальных домогательствах. Об этом в пятницу, 3 ноября, сообщает Lenta.ru.

27-летняя Ава Этемадзаде (Ava Etemadzadeh) рассказала, что 76-летний политик отправлял ей на телефон "непристойные сообщения". В частности, мужчина называл ее "привлекательной" и "прекрасной молодой женщиной".

"Любой хороший молодой человек был бы счастлив, если бы у него была такая девушка и возлюбленная, как вы. Я уверен, что в скором времени такой найдется. Был бы я молод (...), но это не так. Всегда буду вашим другом, если вам когда-нибудь понадобится помощь друга, у вас есть мой номер", - написал Хопкинс.

В Лейбористской партии подтвердили, что ведут расследование по этому делу.

1 ноября министр обороны Великобритании Майкл Фэллон ушел в отставку после похожего скандала. Журналистка Джулия Хартли-Брюер заявила, что 15 лет назад некий мужчина пытался потрогать ее за колено на ужине на конференции Консервативной партии, она пригрозила дать ему пощечину за это. The Sun утверждает, что этим мужчиной был именно Фэллон. Как признался политик, он однажды позволил себе вольность в отношении Хартли-Брюер, но отметил, что давно извинился за этот поступок.

URL: http://www.vb.kg/369151
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