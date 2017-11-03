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Митинги как попытка Бабанова уйти от ответственности

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Кира Саввина

Одной из главных причин, которые заставляют соратников Бабанова собирать людей на митинги, является страх и попытка ухода от ответственности за некоторые дела. Причем Бабанов особо и не воспринимает якобы оскорбления президента Атамбаева, которые как знамя поднимают его соратники. Жесткий прагматик по натуре Бабанов не подвержен какому-то романтизму.

Главной движущей силой, скрытым подтекстом всех акций протеста, организуемых сторонниками Бабанова, является просто попытка их фаворита как-то защитить себя любимого от претензий со стороны правоохранительных органов. А их достаточно. Сейчас Бабанов живет в ожидании возможного предъявления обвинений в разжигании межнациональной розни во время встречи в рамках предвыборной кампании в Оше.

Ранее СМИ сообщали, что Генпрокуратура вынесла заключение по скандальному выступлению Бабанова. Надзорный орган сообщил, что кандидат в президенты Омурбек Бабанов во время выступления в Оше призывал к "возбуждению межнациональной вражды" и "неповиновению властям", что могло бы привести к массовым беспорядкам. Генпрокуратура заявила со ссылкой на экспертизу, что видеоматериалы с выступлением Бабанова в микрорайоне Он-Адыр в Оше не были смонтированы.

Исходя из этого, Генпрокуратура заключила, что Бабанов во время своего выступления призывал людей к "возбуждению межнациональной вражды" и "активному неповиновению представителям власти", что могло бы привести к массовым беспорядкам.

Само выступление Бабанова, которое шло в онлайн–режиме, сразу же вызвало недовольство у жителей Оша и южных областей. Так как еще не до конца зажили раны от июньских событий 2010 года. "В 2010 году села Он-Адыр и Нариман были центром сепаратизма, куда даже милиция не могла попасть. И именно там кандидат в президенты Омурбек Бабанов заявил о том, что узбекам не нужно жить на коленях", - сказал на пресс-конференции в агентстве "Кабар" представитель общественных организаций Доолот Нусупов.

Многие кыргызстанцы были в шоке, их интересовал вопрос, кто живет стоя на коленях, кого имел в виду Бабанов, чьи баннеры были развешаны по всей стране, чьи ролики ежечасно шли в эфире как государственных, так и частных телеканалов. Все ведь помнят, как во времена Бакиева оппозиционным кандидатам в президенты закрывали доступ в СМИ.

Материалы дела были отправлены на дополнительную проверку в ГКНБ КР. Судя по всему, спецслужбы уже закончили проверку. И, вероятно, уже надзорный орган готов возбудить уголовное дело и предъявить обвинение Бабанову.

Наверное, с этим связан выезд из страны Бабанова и истеричные попытки его соратников любой ценой подтолкнуть таласцев к радикальным акциям протеста. Хотя эти попытки уже вызывают подозрение у здравомыслящих людей.

URL: http://www.vb.kg/369152
Теги:
выборы, митинг, ГКНБ, Омурбек Бабанов
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Комментарии
nur iza
03.11.2017, 17:01
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Плюсов: 57
Минусов: 71
Комментариев: 78

Бабановский пиарщик Болотканов признался, что стоял за митингом в таласе.Болотканов дал интервью газете "Ачык Саясат" в выпуске 3 ноября,  признался, что стоял за митингами и провокационной пресс-конференцией. "На президентских выборах Бабанов занял первое место по республике в Таласском районе, за него проголосовали 90% местных избирателей. Я отвечал за этот район. После завершения выборов Омурбек Токтогулович Бабанов выразил благодарность народу, тогда аксакалы были возмущены словами президента относительно таласцев, выразили готовность приехать в столицу и дать пресс-конференцию, попросив помочь. Я согласился, помог", - признался он. Также Болотканов сообщил, что проходил допрос в соответствующих органах.Это факт в очередной раз продемонстрировал настоящее обличие Бабанова и его приспешников. Стало известно, что именно они после президентских выборов подстрекали народ и искажали слова А. Атамбаева. Теперь надо привлечь к ответственности этих "азаматов", которые способствуют региональному делению и раскалывают народ. 

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Медер Айбекович
03.11.2017, 23:49
Карма: -19
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 91
Минусов: 110
Комментариев: 200

Бабанов поэтому и вылетел из страны, чтоб потом, если не получится прилететь и сказать что он не при чем! Гасить надо Бабанова. Нам олигархи ничего хорошего никогда не делали!

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