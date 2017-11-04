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Ведущая оголилась в прямом эфире, подумав, что у нее в трусах паук (видео)

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Румынская ведущая Иллинка Виндичи обнажилась во время прямого эфира передачи "Браво, у вас есть стиль!". Во время одного из номеров она вдруг стала задирать юбку, обнажая белье. Затем она принялась трясти своим нарядом, при этом оголяя ягодицы.

По крикам ведущей зрители поняли: Виндичи ощутила дискомфорт под юбкой и почему-то решила, что к ней в нижнее белье забрался паук.

На помощь к ведущей бросился мужчина, который стал осматривать ягодицы девушки и помогать ей трясти юбку.

После инцидента Виндичи, впрочем, успокоилась и продолжила вести шоу.

URL: http://www.vb.kg/369153
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