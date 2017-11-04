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В Италии конфискована партия "наркотика боевика" на 50 млн евро

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Партия из более чем 24 миллионов таблеток наркотического вещества трамадола была конфискована на юге Италии. Отмечается, что перевозку наркотика могло осуществлять ИГИЛ. Об этом пишет Life.

Конфискованный опиумный анальгетик трамадол производился в Индии, а его конечной целью были страны Северной Африки и Ближнего Востока. Общая стоимость конфискованной партии оценивается в 50 миллионов евро, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Финансовую гвардию области Калабрия.

Называемый гвардией наркотиком боевика трамадол является опиоидным обезболивающим, по действию схожим с опиумом. Считается, что его часто использовали боевики для повышения болевого порога и выносливости.

URL: http://www.vb.kg/369154
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