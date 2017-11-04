Погода
$ 69.10 - 69.39
€ 80.07 - 81.38

Внимание: Офисы О! и магазины O!Store работают без выходных

 0

Мобильный оператор О! желает кыргызстанцам отличных выходных и объявляет о том, что для удобства клиентов сеть магазинов O!Store и Офисов продаж и обслуживания компании по всей стране будет работать в штатном режиме. Поэтому, если вы запланировали покупку смартфона, хотите подключиться к прогрессивной сети О!, не повод откладывать это "на потом".

"Мы продолжаем реализацию стратегии "24/7" и стараемся сделать обслуживание у нас максимально удобным. Большинство наших отделений уже давно работают без выходных. И мы рады сообщить, что и в эти выходные, когда весь Кыргызстан будет отдыхать, вся сеть наших офисов будет открыта для клиентов",– сказал Максим Сидоренко, коммерческий директор Мобильного оператора О!.

Компания стремится быть ближе к своим абонентам, чтобы каждый кыргызстанец, вне зависимости от места проживания, мог воспользоваться полным спектром телекоммуникационных услуг и получить консультацию недалеко от дома или места работы.

По любым вопросам касательно мобильной связи в формате 24/7 можно связаться с оперативной группой обслуживания клиентов компании через:

  1. WhatsApp: + 996 705 070 700;
  2. Viber: Мобильный оператор О!. Найти нас можно по ссылке http://chats.viber.com/okgmobile;
  3. Telegram: @Nurtelecom_bot;
  4. Личные сообщения на наших страницах в Instagram, Facebook, "ВКонтакте";
  5. Онлайн-чат на сайте www.o.kg;

Управлять услугами связи самостоятельно можно через:

  1. Личный кабинет: lk.o.kg;
  2. Приложение "Мой О!".

Мобильный оператор О! на связи 24/7.

URL: http://www.vb.kg/369155
FacebookTwitterВконтактеОдноклассники
Новости по теме
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  