Внимание: Офисы О! и магазины O!Store работают без выходных

Мобильный оператор О! желает кыргызстанцам отличных выходных и объявляет о том, что для удобства клиентов сеть магазинов O!Store и Офисов продаж и обслуживания компании по всей стране будет работать в штатном режиме. Поэтому, если вы запланировали покупку смартфона, хотите подключиться к прогрессивной сети О!, не повод откладывать это "на потом".

"Мы продолжаем реализацию стратегии "24/7" и стараемся сделать обслуживание у нас максимально удобным. Большинство наших отделений уже давно работают без выходных. И мы рады сообщить, что и в эти выходные, когда весь Кыргызстан будет отдыхать, вся сеть наших офисов будет открыта для клиентов",– сказал Максим Сидоренко, коммерческий директор Мобильного оператора О!.

Компания стремится быть ближе к своим абонентам, чтобы каждый кыргызстанец, вне зависимости от места проживания, мог воспользоваться полным спектром телекоммуникационных услуг и получить консультацию недалеко от дома или места работы.

По любым вопросам касательно мобильной связи в формате 24/7 можно связаться с оперативной группой обслуживания клиентов компании через:

WhatsApp: + 996 705 070 700 ; Viber: Мобильный оператор О!. Найти нас можно по ссылке http://chats.viber.com/okgmobile; Telegram: @Nurtelecom_bot; Личные сообщения на наших страницах в Instagram, Facebook, "ВКонтакте" ; Онлайн-чат на сайте www.o.kg;

Управлять услугами связи самостоятельно можно через:

Мобильный оператор О! на связи 24/7.