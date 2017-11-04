Внимание: Офисы О! и магазины O!Store работают без выходных

Мобильный оператор О! желает кыргызстанцам отличных выходных и объявляет о том, что для удобства клиентов сеть магазинов O!Store и Офисов продаж и обслуживания компании по всей стране будет работать в штатном режиме. Поэтому, если вы запланировали покупку смартфона, хотите подключиться к прогрессивной сети О!, не повод откладывать это "на потом".
"Мы продолжаем реализацию стратегии "24/7" и стараемся сделать обслуживание у нас максимально удобным. Большинство наших отделений уже давно работают без выходных. И мы рады сообщить, что и в эти выходные, когда весь Кыргызстан будет отдыхать, вся сеть наших офисов будет открыта для клиентов",– сказал Максим Сидоренко, коммерческий директор Мобильного оператора О!.
Компания стремится быть ближе к своим абонентам, чтобы каждый кыргызстанец, вне зависимости от места проживания, мог воспользоваться полным спектром телекоммуникационных услуг и получить консультацию недалеко от дома или места работы.
По любым вопросам касательно мобильной связи в формате 24/7 можно связаться с оперативной группой обслуживания клиентов компании через:
Управлять услугами связи самостоятельно можно через:
Мобильный оператор О! на связи 24/7.