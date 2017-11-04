Как сбежать от смерти. Петр Чесноков продолжает бороться за жизнь в 94 года

Легендарный марафонец мира, ветеран Великой Отечественной войны, человек, который несмотря на свой возраст, продолжает прославлять Кыргызстан, в настоящий момент находится в нелегкой ситуации. 2 октября Петр Чесноков попал в больницу с сердечной недостаточностью, и с тех пор легендарный бегун не находит себе места. Сейчас ему тяжело передвигаться, за ним всё время присматривают внучка и правнук. Но Петр Никифорович не намерен сдаваться, ведь за свою длинную, 94-летнюю жизнь он смог несколько раз уйти от смерти. О Петре Чеснокове, его жизни и болезни "ВБ" рассказала внучка Марина Лищенко.

В квартире, где сейчас находится Петр Никифорович, есть большая стена славы, где можно увидеть множество медалей, кубков и фотографий, напоминающих о славной жизни бегуна и ветерана ВОВ. Но жизнь Петра Чеснокова была не такой гладкой и легкой. К тяжелому физическому труду он привык с детства.

"С 10-летнего возраста я стал привыкать к серьезным физическим нагрузкам. Помогал отцу и матери по хозяйству, ходил с друзьями в горы. Забирался с ними на крутые вершины. И в те минуты я, мальчишка, понимал, что краше Кыргызстана нет места на всей земле", - так описывает свое детство Петр Никифорович в своей книге "Путь к здоровью и долголетию".

Потом была война и первая смерть. К счастью ложная.

"Дважды приходила похоронка, но он выжил. Мать его дважды потом вновь обретала. В Токмаке высекли его фамилию в списке погибших. Дедушка участвовал как фотограф в открытии этого монумента, и когда упал занавес и он увидел свою фамилию, он стал кричать: "Послушайте, товарищи, я же живой, вот он я". И потом его фамилию стерли с мемориальной доски", - рассказывает внучка Петра Марина Лищенко.

Беги, Пётр, беги.

Многие видели фильм и помнят историю Форреста Гампа, в которой, чтобы спастись от хулиганов, герою пришлось бежать. В отличие от вымышленного персонажа, Петру Чеснокову пришлось бежать от смерти.

"В 55 лет у дедушки обнаружили смертельную болезнь. Врачи сказали, что ему нужно бегать. Он в это поверил свято. И до последнего момента, пока он был здоров, бегал, несмотря на плохую погоду, мороз, стужу, грипп и другие препятствия, он вставал и шел на стадион "Спартак". Мы его останавливали, говорили, что могут быть осложнения, но у него очень упрямый характер, и он всё делал, как считает нужным. С насморком он шел на стадион и бегал, через два дня выздоравливал. Своим примером дедушка доказал, что бег для некоторых - это панацея", - рассказывает внучка марафонца.

За более чем 30 лет бега Петр Чесноков стал действительно легендарным бегуном. Где он только не бегал, но его излюбленной дистанцией был международный Московский марафон Мира. Каждый год он принимал участие в этом забеге. Последний свой марафон Петр Никифорович пробежал в 2010 году в возрасте 87 лет.

"Представляете? Он бежит по Красной площади в Москве, рядом с ним едет скорая помощь, и врачи его спрашивают:"Как вы себя чувствуете, Петр Никифорович?", а он отвечает: "Не дождетесь". Дедушка постоянно бегал с флагом Кыргызстана. Ему говорили, что это тяжело, и все понимают, что он из Кыргызстана, но он не выпускал из рук флаг, несмотря на дополнительную тяжесть", - вспоминает Марина Лищенко.

Победит тот, кто не дрогнет

2 октября текущего года Петр Чесноков попал в больницу с диагнозом "сердечная недостаточность". После выписки буквально через 3 дня он вернулся в больницу из-за того, что начал задыхаться. Для поддержания жизни Петру Никифоровичу был необходим кислородный концентратор, средства на который собирали всей республикой с помощью социальных сетей.

"Я хочу поблагодарить всех, кто помогал в сборе средств, всех, кто знает и не знает дедушку. Теперь он может дышать. Благодаря этому аппарату дедушка выжил, и я надеюсь, что проживет ещё долго", - благодарит всех неравнодушных внучка Петра.

Для приобретения кислородного концентратора необходимо было собрать 40 тысяч сомов. Часть суммы собрали активисты из общественной организации "Ветераны 365", также 20 тысяч сомов выделила Свердловская райадминистрация.

В настоящий момент Петр Никифорович чувствует себя лучше. Он выписан из больницы и находится в кругу близких, которые за ним ухаживают. Но из-за работы Марины и учебы её сына они вынуждены нанять в помощь сиделку, которая будет ухаживать за Петром Никифоровичем половину дня.

Петр Никифорович и его близкие настроены оптимистично - он пытается сам ходить и даже во время интервью просил показать свои награды и книгу. Марафонец не находит себе места, в нем много энергии и желания жить. Остается надеяться, что стена славы Петра Чеснокова пополнится ещё множеством новых наград, и мы еще сможем услышать из его уст, как легендарный марафонец в очередной раз смог убежать от смерти.