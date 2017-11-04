В США начнут ставить особые метки в паспортах педофилов

В паспортах граждан США, осужденных за сексуальные преступления против детей, появятся специальные отметки. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на Госдепартамент США.

При этом такая категория граждан не будет получать паспортные карты, так как на них недостаточно места для соответствующего обозначения.

"Специальное обозначение будет указано на задней стороне паспорта: "Владелец был осужден за сексуальное преступление против ребенка и состоит на учете согласно закону США", –– говорится в сообщении Госдепа.

Таким образом о преступлениях будет известно, если гражданин поедет за границу.

Некоторые американские правозащитники инициативу раскритиковали. По их мнению, это нарушает права состоящих на учете граждан, так как многие страны, среди которых Канада, Австрали и Китай, запрещают въезд на свою территорию осужденным за тяжкие преступления.

В свою очередь, Госдеп подчеркнул, что отметка не повлияет ни на выезд из США, ни на действительность паспортов.

Изменение вводится в рамках международного "закона Меган", принятого в 2016 году. Он предусматривает обязательное уведомление правоохранительных органов других стран о въезде граждан, осужденных за сексуальные преступления против детей.

Сам "закон Меган" создан после убийства и изнасилования семилетней Меган Канка.

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