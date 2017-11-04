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Грабитель-неудачник отстрелил себе пенис во время налета на фаст-фуд

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Айдана Абдуваитова

19-летний житель США Террион Паунси выстрелил себе в половой член, когда пытался ограбить палатку с хот-догами в международном аэропорту Даллас/Форт-Уэрт, сообщает Lenta.ru.

Подбирая упавшие на пол купюры, молодой человек случайно зацепил рукой находившийся впереди за поясом пистолет 38 калибра. После этого он вступил в борьбу с одним из сотрудников палатки.

С ранением молодой человек был госпитализирован.

Как сообщалось 27 октября, в Томске осудили гражданина за совершенные им пять ограблений. Своим жертвам он угрожал шоколадкой "Сникерс", завернутой в полиэтиленовый пакет и имитирующей пистолет.

URL: http://www.vb.kg/369162
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