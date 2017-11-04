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В Индии отец выкинул из поезда четырех дочерей: он не мог их прокормить

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В штате Уттар-Прадеш, расположенном на севере Индии, мужчина выбросил из поезда четверых своих дочерей в то время, как его супруга спала. Позднее он объяснил ей, что пошел на этот шаг из безысходности: у него не было денег, чтобы прокормить и выдать замуж всех пятерых дочерей. Об этом пишет Newsru.com.

В штате Уттар-Прадеш, расположенном на севере Индии, мужчина выбросил из поезда четырех своих дочерей в то время, как его супруга спала. Позднее он объяснил ей, что пошел на этот шаг от безысходности: у него не было денег, чтобы прокормить и выдать замуж всех пятерых дочерей.

По информации Desiblitz, трагический инцидент произошел еще 23 октября, однако широкой общественности о нем стало известно только сейчас. Местный 42-летний житель Идду Миан и его жена Африина Хатун ехали на поезде компании Kamakhya-Katra Express с пятью детьми.

Когда железнодорожный состав проезжал город Ситапур в центральной части штата, Миан по очереди сбросил с поезда четырех дочерей. В это время его супруга и младшая дочка спали. В результате произошедшего одна из выброшенных девочек скончалась.

В минувшую среду, 1 ноября, на допросе жена Миана рассказала подробности произошедшего. По ее словам, когда она проснулась и спросила мужа, где дети, он ответил: "Я сбросил их. Кто будет кормить пять девочек и организовывать их свадьбы?"

После этого Миан пригрозил расправиться и с женой, и с оставшейся в поезде дочкой, если супруга выдаст его кондукторам или начальнику состава. Когда семья приехала в пункт назначения, мужчина скрылся в неизвестном направлении. "Я заплатила тяжелую цену за то, что родила девочек", - добавила женщина.

Она также подчеркнула, что Миан никогда не брал на себя ответственность как глава семейства и многодетный отец. "За 13 лет нашего брака он никогда не заботился о нас и никогда не давал денег. Однако в этот раз он был непреклонен и заставил нас поехать с ним. Моя мама не хотела, чтоб мы ехали, но я не послушала.

В настоящее время Миан находится в бегах. Сотрудникам правоохранительных органов удалось отследить его местоположение по мобильному телефону, но эта информация пока им никак не помогла.

URL: http://www.vb.kg/369163
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