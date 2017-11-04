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Президент Таджикистана снова вошел в список 500 влиятельных мусульман мира

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Президент Таджикистана Эмомали Рахмон в четвертый раз вошел в список 500 самых влиятельных мусульман мира. Также в списке фигурирует глава Совета улемов Таджикистана Сайидмукаррам Абдулкодирзода, передает портал Eadaily.

Королевский исламский центр стратегических исследований Аммана при поддержке Центра мусульманско-христианского взаимопонимания в Джорджтауне составил очередной список 500 самых влиятельных мусульман (The Muslim 500). Список публикуется ежегодно с 2009 года.

Представляя Эмомали Рахмона, авторы публикации отмечают, что он занимает пост президента Таджикистана с 1994 года. Отмечается, что он является сторонником историко-культурных таджикских корней, и в 2007 году отказался от славянского суффикса "ов" в своей фамилии (Рахмонов).

Относительно Абдулкодирзода говорится, что он является главой мусульман Таджикистана, которые, в основном, исповедуют суннитское течение ислама ханафитского толка. Также, по данным исследования, в Таджикистане также отмечается развитие накшбандии - одно из течений суфизма.

В Топ-50, как и в предыдущие годы, вошел духовный лидер исмаилитов мира Шох Карим Ал-Хусайни (Ага Хан IV), у которого насчитывается до 15 миллионов последователей.

Возглавляет список второй год подряд один из самых умеренных суннитских священнослужителей в Египте шейх Ахмад Мухаммад аль-Тайиб. За ним следуют король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд и король Иордании Абдуллах II ибн аль-Хусейн.

В пятерку попали аятолла Сайид Али Хаменеи - высший руководитель (Рахбар) Ирана с 1989 года по настоящее время и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (также в топ-50 присутствует и давний враг Эрдогана Фетхуллах Гюлен). На 14 месте значится 94-летний лидер террористической организации "Таблиги Джамаат" (запрещена в РФ) Мухаммед Абд Аль-Ваххаб (Пакистан).

Из представителей мусульманского духовенства стран бывшего СССР в The Muslim 500 попали муфтий Азербайджана Аллашукюр Пашазаде и президент Ильхам Алиев, глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, глава Чечни Рамзан Кадыров, имам мечети в Санкт-Петербурге, муфтий Насибулла-оглу, президент Туркменистана Эмомали Рахмон.

В конце списка наиболее влиятельных мусульман размещены "самые известные экстремисты" - глава "Исламского государства" Абу-Бакр Аль-Багдади, предводитель "Аль-Каиды" Айман Аль-Завахири, лидер иорданских салафитов Абу-Мухаммад Аль-Макдиси, лидер "Джебхат Ан-Нусры" Абу-Мухаммад Аль-Джулани, лидер нигерийской "Боко Харам" Абубакар Шекау, лидер сомалийской "Аль-Шабаб" Ахмад Умар и лидер индонезийских моджахедов Абу Бакар Башир (все упомянутые организации запрещены в РФ).

URL: http://www.vb.kg/369165
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