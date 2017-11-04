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Узбекистан обещает построить самый крупный цементный завод в Средней Азии

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www, Айдана Абдуваитова

Новый цементный завод мощностью 3 млн тонн в год станет крупнейшим в Средней Азии. Он будет оснащен высокотехнологичным оборудованием преимущественно европейских производителей, сообщает портал Eadaily.

Проект будет реализован в рамках соглашения, подписанного 2 ноября председателем совета директоров "ЕВРОЦЕМЕНТ груп" Филаретом Гальчевым и председателем правления "Узстройматериалы" Ботиром Зариповым в присутствии премьер-министров России и Узбекистана Дмитрия Медведева и Абдуллы Арипова. Контракт на строительство нового цементного завода "сухим способом" получила китайская компания Beijing Triumph International Engineering Со (входит в промышленную группу CNBM). Общая стоимость проекта - более $ 160 млн, в стоимость также входит монтаж оборудования и обучение персонала. Новый завод планируется возвести на базе действующего предприятия "Ахангаранцемент" и запустить к 2020 году.

"Узбекистан сегодня динамично развивается. Растет потребление строительных материалов. Производственные мощности "Ахангаранцемента" сегодня загружены на 100%. Спрос на продукцию предприятия увеличивается не только в Узбекистане, но и в соседних государствах. Строительство нового цементного завода позволит, с одной стороны, полностью удовлетворить спрос внутри страны, с другой - увеличить поставки продукции на экспорт", - отметил Филарет Гальчев.

В настоящее время в Узбекистане работает пять крупных цементных заводов: "Кызылкумцемент", "Ахангаранцемент", "Кувасайцемент", "Бекабадцемент", Джизакский цементный завод, а также ряд мелких предприятий. Их общая мощность превышает 8,5 миллионов тонн продукции в год. Всего в ближайшие пять лет в Узбекистане запланировано увеличение объёма выпуска цемента в 2 раза до 17 миллионов тонн в год.

URL: http://www.vb.kg/369166
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