Веерных отключений в осенне-зимний период не будет. Об этом стало известно на очередном заседании Республиканского штаба по подготовке отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов, которое прошло сегодня, 3 ноября, под председательством вице-премьер-министра Кыргызской Республики Дуйшенбека Зилалиева.

С информацией о ходе подготовки отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов выступил председатель Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования Кыргызской Республики Уланбек Рыскулов.

Затем о ходе подготовки организаций и населения к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов отчитались полномочные представители Правительства Кыргызской Республики в регионах, представители мэрий городов Бишкек и Ош.

Вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев отметил, что в целом подготовка отраслей экономики и населения к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов идет согласно графику.

"Имеющиеся недостатки и упущения необходимо устранить в ближайшее время. Вместе с тем особое внимание будет уделено вопросу ценообразования на уголь, который должен реализовываться населению по обоснованной цене. Любые факты спекуляций при продаже угля будут пресекаться в соответствии с действующим законодательством", – сказал он.